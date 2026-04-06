２０２５年度に国内で最も売れた新車は５年連続でホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」で、販売台数は１９万８８９３台だった。

２３年の全面改良から時間が経過し、販売台数は前年度比５・６％減らしたが、燃費性能の良さと軽自動車ながら車内空間が広く、人気が続いている。

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が６日、発表した。

２位はスズキの軽「スペーシア」、３位はトヨタ自動車の「ヤリス」で、前年度から順位が逆転した。４位はダイハツ工業の軽「ムーヴ」で、販売台数は前年度比約２倍となった。認証試験を巡る不正で台数が落ち込んだ前年度の反動に加え、２５年に全面改良したことで大きく伸びた。

電気自動車（ＥＶ）の販売台数は前年度比２６・７％増の７万２５２７台だった。ホンダが軽自動車タイプの「Ｎ―ＯＮＥ ｅ：」（エヌワンイー）を投入するなど、商品展開の拡充が影響した。ＥＶが乗用車全体の国内販売に占める比率は１・９％で微増した。ＥＶの国内販売の１位（輸入車除く）はトヨタの「ｂＺ４Ｘ」（１万７１０台）だった。