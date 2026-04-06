疑問を持った人も多かったのではないか。

東京都八王子市内のコンビニでサンドイッチ1個（300円相当）を万引したとして、元タレントの坂口杏里さん（35）が3月17日、窃盗容疑で現行犯逮捕されていた。杏里さんはテレビドラマ「池中玄太80キロ」「名奉行遠山の金さん」等への出演で知られる女優の故・坂口良子さん（享年57）の娘。

報道などによれば、杏里さんは、万引きしたことを認めていたというが、3月下旬となっても釈放の続報はなく、憶測が広がっていた。

そんな中、杏里さんは、3月30日、YouTubeチャンネル『JUNYAちゃんねる』のインタビューに登場。勾留が10日に及んだことを明かし、釈放が遅れた理由について「身柄引受人が定まらなかったから」と説明した。

それも一筋縄ではいかなかったようで、「弁護士さんに携帯に入っている一緒に住んでいる人の番号を解析していただいて」、その人の住所などをはっきりさせた上で、身柄引受人になってもらったという。「私、転々としていたので」と弁明しており、落ち着いた生活をしていたとは到底思えない内容だった。（ライター・中原慶一）

生活に困窮していたわけではなく…

週刊誌記者が話す。

「杏里さんは釈放後、インスタグラムのストーリーズに、母である女優の故・坂口良子さんの夫で、杏里さんにとっては義父にあたるプロゴルファー尾崎健夫さん（72）との連絡を取ることを希望し、『今すぐ連絡取りたい』『あわよくば一緒に住みたい』と投稿したことがスポーツ紙で報じられています。逆にいえば、すぐに連絡は取れない状態だったということです」

サンドイッチを万引きしたことに関しては、生活に困窮していた訳ではなく、「スリルを求めていた」と報じられているが、杏里さんの半生は、母の良子さんが2013年に亡くなって以降、まさにトラブル続きだった。

「お母さんが亡くなったのは、杏里さんが22歳の時ですが、それまでは、天然キャラの“二世タレント”として活躍していました。バイきんぐの小峠英二さんとの交際報道もあり、ごく普通のタレントでした。しかし母の死後、“ショックが大きく精神的に不安定になった”とされ、まさに世間を騒がせるような事態が次々と起こりました」（同前）

杏里さんがその後、芸能ニュースを賑わせた騒動は枚挙にいとまがない。

「母の死後は、ホストクラブにハマり、母の遺産もすべて使ってしまったと言われています。

散財で首が回らなくなり、2016年には『ANRI』名義でAV出演。2017年には知人男性から金を脅し取ろうとした恐喝未遂容疑で逮捕され（後に不起訴）、その後、一般男性と交際報道もありましたが、それも破局。その間も、水商売への転身や、生活の困窮、SNSでの過激発言などがたびたび伝えられていました」（同前）

結局、芸能界は引退し、2019年には、『それでも、生きていく』（扶桑社）という自伝本を出版。そこには、母の死後に自暴自棄となり、金銭トラブルやAV出演、性風俗店での勤務、そして自殺未遂事件のことまで赤裸々に綴られていた。

その後、2022年には格闘家の福島進一さんと結婚したが、ほどなくして金銭トラブルや離婚騒動が勃発。離別や復縁を繰り返し、最終的には、2023年9月に離婚した。

さらに、2025年9月には、勤務先のガールズバーの客だった当時59歳の一般男性と“交際0日結婚”を果たしたが、11月にはスピード離婚したことが報じられている。

そして、今回のサンドイッチ万引きでの逮捕である。

杏里さんの身柄拘束が長期化した要因に「人生遍歴」？

まさに波乱に満ちた人生という他ないが、元芸能人のあまりの激動ぶりに、ネット上では、同情の声もあがっている。

今回の10日間の勾留については、前出のユーチューブ番組で「前の彼とケンカした時は約2日で出れた」と話しており、本人としてもだいぶこたえたようだ。

さる法律事務所関係者は、逮捕や勾留の基本的な流れに触れながら、身柄拘束が10日にもわたり長引いた事情について、刑事訴訟法のルールに言及しながら、杏里さんの現在の生活環境が大きく影響していることが考えられると推測する。

「被疑者が逮捕されると、通常48時間以内に警察から検察に送検され、検察がさらに24時間以内に、勾留が必要かどうか判断します。

被疑者に証拠隠滅や逃亡などのおそれがなければ釈放されます。しかし、それらのおそれがあり、検察が必要と認めた場合は、検察は裁判官に勾留状の発付を求め、それが認められると、原則として10日間（必要があれば最長でさらに10日間延長）、身柄が拘束されます（刑訴法208条1項）。

被疑者が定まった住居を有しない場合、逃亡の恐れが大きいとして、勾留期間が長くなる傾向があります。杏里さんのケースは、これに該当したと考えられます」

さる芸能プロ関係者はこう話す。

「杏里さんは、根無し草のような生活に疲れ果て、出所後、義父である尾崎さんにインスタでSOSを出したのでしょう。

杏里さんの実父、つまり、良子さんの前夫である不動産会社社長は借金問題が原因で、良子さんとは1994年に離婚していますが、良子さんは、40億円もの負債を背負わされていたことを後に女性週刊誌で告白しています。

離婚当時は、杏里さんはまだ5歳。子供に苦労はさせたくないと、良子さんは必死で働いていました」

その後、良子さんは90年代後半ごろから尾崎さんと交際が始まり、10年以上の交際期間を経て2012年8月に入籍した。

「すでに尾崎さんにも実子がひとりいましたが、結婚式には杏里さんも出席しており、関係は悪くはなかったようです。

しかし、そのわずか7か月後の2013年3月に、良子さんは病気で急逝。義父としての関係が十分にできる前に良子さんが亡くなり、“距離のある家族関係”にとどまっていた可能性が考えられます。やっと母の幸せが戻ってきた矢先のことで、杏里さんとしても精神的ショックは相当大きいものだったでしょう」

唯一の理解者であった母がいなくなってしまったことがきっかけで始まったとみられる杏里さんの人生の波乱。天国の母のためにも、杏里さんが立ち直ってくれることを願うばかりだ。

■ 中原慶一

某大手ニュースサイト編集者。事件、社会、芸能、街ネタなどが守備範囲。実話誌やビジネス誌を経て現職。マスコミ関係者に幅広いネットワークを持つ。