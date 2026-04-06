株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、クリップオンストロボにボーエンズマウント対応アクセサリーを装着するためのGODOX「S3 スピードライトブラケット」を4月10日（金）に発売する。

2020年6月発売の「S2ブラケット」を小型・軽量化したほか、アンブレラ用マウント（8mmロッド用）を備えた。

発光部のサイズが37～65mmの範囲であれば、丸型・角型のどちらでも利用可能。アタッチメントを使用して固定する方式のため、「AD100 Pro」などのモノブロックストロボでも装着できる。

また、固定部には滑り止めのシリコーン製パッドを採用。±90°の範囲で可動する。

主な対応機種（GODOX）：TT350/V350（縦に2個取付け可能）、V860III、V1、V1Pro、V480、V100、AD100 Proシリーズ、AD200 Proシリーズ、AD300 Proシリーズ ベース部可動域：±90° アンブレラマウント：8mmロッド用 外形寸法：125×76×180mm 重量：450g 価格：4,400円