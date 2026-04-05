ラ・リーガ 25/26の第30節 ヘタフェとビルバオの試合が、4月5日21:00にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはルイス・バスケス（FW）、マルティン・サトリアーノ（FW）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、アレックス・ベレンゲル（FW）、オイアン・サンセト（MF）らが先発に名を連ねた。

14分に試合が動く。ヘタフェのマルティン・サトリアーノ（FW）のアシストからルイス・バスケス（FW）がゴールを決めてヘタフェが先制。

ここで前半が終了。1-0とヘタフェがリードしてハーフタイムを迎えた。

ビルバオは後半の頭から2人が交代。アレハンドロ・レゴ（MF）、ゴルカ・グルセタ（FW）に代わりイニゴ・ルイス・デ ガラレタ（MF）、ニコ・ウィリアムズ（FW）がピッチに入る。

64分、ビルバオは同時に2人を交代。ジェライ・アルバレス（DF）、ミケル・ハウレギサール（MF）に代わりヘスス・アレソ（DF）、ミケル・ベスガ（MF）がピッチに入る。

67分、ヘタフェが選手交代を行う。ルイス・バスケス（FW）からマリオ・マルティン（MF）に交代した。

72分、ビルバオが選手交代を行う。オイアン・サンセト（MF）からマロアン・ハルーシュ（FW）に交代した。

82分、ヘタフェは同時に2人を交代。ジェネ（DF）、エイドリアン・リソ（FW）に代わりディエゴ・リコ（DF）、ベリコ・ビルマンチェビッチ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分ヘタフェに貴重な追加点が入る。マリオ・マルティン（MF）のアシストからマルティン・サトリアーノ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、ヘタフェが2-0で勝利した。

なお、ヘタフェは29分にジェネ（DF）、45+1分にマウロ・アランバリ（MF）、85分にセバスティアン・ボセリ（DF）に、またビルバオは31分にユーリ・ベルチチェ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-05 23:00:13 更新