さらば青春の光・東ブクロ、母の死去を報告「去年の7月に…」 まさかの“最期”に相方・森田「うそやろ!?そんなことあるの？」
お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、4日深夜放送のTBSラジオ『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』（毎週土曜 深3：00）に出演。昨年7月に母が亡くなっていたことを報告した。
【写真】ライブで亡くなったことを報告…似てる？さらば青春の光・東ブクロといとこのファイヤーサンダーのこてつの2ショット
番組中、東ブクロは「去年の7月にですね、この番組にも電話出演してもらったおかんが亡くなりまして…。どっかで言わなあかんなーってなったら、（いとこの）ファイヤーサンダーのこてつとのライブがいいかということで、詳細含め（発表した）」「『ラヴィット！』終わりで連絡がきて…」と報告。
相方の森田哲矢は「おととしの単独（ライブ）で京都（公演）きてはったけど、結構しんどそうだった」と長く体調不良だったと明かし、東ブクロは「もう杖ついてというか、歩かれへんようになって」と説明。森田が「『ラヴィット！』も最初はお母さんも出てたけど…途中でお父さんだけとか、弟とか」と言い、東ブクロも「いろいろちょっと、難病みたいな感じだったんで」「いうても『危ないぞ』みたいなことは言っていたんで。覚悟はできてはたんですけど」と話した。
東ブクロは「『ラヴィット！』終わりで『夜明け〜』を撮って、10時15分くらいか。親父からLINEが来てて、『先ほど逝きました』みたいな。おかん、寝たきりやったから、寝室にテレビがあって、それで毎回俺らが出てる『ラヴィット！』見てたみたいなのよ。その日も朝からつけてて、でも体調悪くなって。こてつのおかんと、うちの親父とお医者さんと『そろそろ危ないです』ってなって。結局9時55分、（ラヴィット！）終わった瞬間に息絶えたというか。これが、ほんま正確には9時48分だったらしい。ただ、うちの親父も医者も、途中『ラヴィット！』に見入ってもうて。終わった瞬間におかんをみたら、顔色が変わってたらしいんな。こてつのおかんが『もう逝ってません？』って聞いたら、医者が慌てて『逝ってますね』って」とまさかの“最期”のエピソードを告白。森田も「うそやろ!?そんなことあるの？」と驚いた。
さらに番組では、森田が考えた『ラヴィット！』のキーワードと、東ブクロの母の死が“リンク”した話、ツアー中の通夜・葬式のエピソードも語られた。
また、番組の最後には、同番組に電話出演した東ブクロの母の名シーンをダイジェストで放送し、追悼。また、この放送後のきょう5日には、森田が自身のXを更新。radikoのリンクを貼りつつ、「ブクロのおかんに感謝。ご冥福をお祈りします」と感謝の言葉を伝えた。
【写真】ライブで亡くなったことを報告…似てる？さらば青春の光・東ブクロといとこのファイヤーサンダーのこてつの2ショット
番組中、東ブクロは「去年の7月にですね、この番組にも電話出演してもらったおかんが亡くなりまして…。どっかで言わなあかんなーってなったら、（いとこの）ファイヤーサンダーのこてつとのライブがいいかということで、詳細含め（発表した）」「『ラヴィット！』終わりで連絡がきて…」と報告。
東ブクロは「『ラヴィット！』終わりで『夜明け〜』を撮って、10時15分くらいか。親父からLINEが来てて、『先ほど逝きました』みたいな。おかん、寝たきりやったから、寝室にテレビがあって、それで毎回俺らが出てる『ラヴィット！』見てたみたいなのよ。その日も朝からつけてて、でも体調悪くなって。こてつのおかんと、うちの親父とお医者さんと『そろそろ危ないです』ってなって。結局9時55分、（ラヴィット！）終わった瞬間に息絶えたというか。これが、ほんま正確には9時48分だったらしい。ただ、うちの親父も医者も、途中『ラヴィット！』に見入ってもうて。終わった瞬間におかんをみたら、顔色が変わってたらしいんな。こてつのおかんが『もう逝ってません？』って聞いたら、医者が慌てて『逝ってますね』って」とまさかの“最期”のエピソードを告白。森田も「うそやろ!?そんなことあるの？」と驚いた。
さらに番組では、森田が考えた『ラヴィット！』のキーワードと、東ブクロの母の死が“リンク”した話、ツアー中の通夜・葬式のエピソードも語られた。
また、番組の最後には、同番組に電話出演した東ブクロの母の名シーンをダイジェストで放送し、追悼。また、この放送後のきょう5日には、森田が自身のXを更新。radikoのリンクを貼りつつ、「ブクロのおかんに感謝。ご冥福をお祈りします」と感謝の言葉を伝えた。