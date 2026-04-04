舘ひろし主演コメディ『免許返納!?』に内藤剛志・中山忍・西岡徳馬・ベンガル・斉藤暁ら集結
俳優の舘ひろしが主演を務める映画『免許返納!?』（6月19日公開）の出演者が新たに発表された。日本映画界を支える俳優陣が舘のもとに集結した。
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「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られる“ダンディー”な魅力や、「ゴールデンカムイ」シリーズの土方歳三役での“渋カッコよさ”など、数々の作品で存在感を放ってきた舘。本作では一転、芸術作品よりもアクションを続けたいと願う70歳の現役映画スター・南条弘を演じ、コメディに挑んだ。
物語は、俳優仲間・尾崎誠（宇崎竜童）が起こしたバイク事故をきっかけに、南条が世間から「免許返納」を迫られるところから始まる。「絶対に返納したくない」と拒み続ける南条の姿を、ユーモアたっぷりに描き出す。
共演には、尾崎役の宇崎のほか、南条のマネージャー・川奈舞役の西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役の黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役の吉田鋼太郎が名を連ねる。
さらに、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎の元妻たちを、大地真央、真矢ミキ、MEGUMIが演じ、旅の途中で出会う姉弟役として南野陽子と八嶋智人が出演する。
今回発表されたのは、主演ドラマ「警視庁・捜査一課長」シリーズをはじめ、「科捜研の女」シリーズなど数々の人気ドラマでの刑事役で知られる内藤剛志の出演。本作では、「やり残したことがある」と、免許返納を拒否する南条が旅の途中で出会う反社会的勢力のボス・金子省吾を演じる。舘とは、「あぶない刑事」シリーズ以来の共演となる。南条を追い詰める存在として物語に緊張感をもたらす。
さらに、南条が愛する妻・遥（はるか）役に中山忍が決定。中山と舘は、テレビドラマ『弟』（2004年）や『神楽坂署 生活安全課1 〜迷刑事エイジ＆ロク〜』（05年）で共演しており、本作では夫婦役で久しぶりに再共演を果たす。
さらに、免許センターで出会う教官・照屋役で西岡徳馬が出演。西岡といえば、舘主演の映画『免許がない！』（1994年）で、ボールペンをカチカチと鳴らす癖を持つ手強い教習所の教官を演じ、強い印象を残した。同作以来の共演となる舘との掛け合いにも期待が高まる。
そのほか、事務所の社長・三宅篤（吉田）が勝手に引き受けた政府の広報CMの撮影現場で再会する旧知のスタッフ役として斉藤暁、ベンガルが出演。「あぶない刑事」シリーズを彷彿とさせる共演シーンも見どころの一つだ。
斉藤は、南条の代表作である映画『ハーレーライダー』の元助監督・佐伯信二役、ベンガルはベテランカメラマン・滝嶋役を演じる。斉藤演じる佐伯は、監督になる夢をあきらめたが、南条のために再び撮影現場に戻り、再会に涙をする情の深いキャラクター。「あぶない刑事」シリーズにレギュラー出演していたベンガルと舘の息の合った共演シーンも見どころの一つになりそうだ。
さらに、大スター・南条を父として尊敬し、父が免許を返納したくない本当の理由を知りながら見守る娘・上原純子役に河井青葉。
南条のマネージャー・川奈（七瀬）が子役として活動していた幼少期を、子役の泉谷星奈が演じる。放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）で主人公・木下小一郎長秀の幼なじみ・直の幼少期を務めた泉谷が、かつて社会現象にもなった“朝ドラ”のヒロインを彷彿させるキャラで登場する。本作にちりばめられている愛のあふれる作品オマージュにも注目だ。
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「あぶない刑事」シリーズの鷹山敏樹役で知られる“ダンディー”な魅力や、「ゴールデンカムイ」シリーズの土方歳三役での“渋カッコよさ”など、数々の作品で存在感を放ってきた舘。本作では一転、芸術作品よりもアクションを続けたいと願う70歳の現役映画スター・南条弘を演じ、コメディに挑んだ。
共演には、尾崎役の宇崎のほか、南条のマネージャー・川奈舞役の西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役の黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役の吉田鋼太郎が名を連ねる。
さらに、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎の元妻たちを、大地真央、真矢ミキ、MEGUMIが演じ、旅の途中で出会う姉弟役として南野陽子と八嶋智人が出演する。
今回発表されたのは、主演ドラマ「警視庁・捜査一課長」シリーズをはじめ、「科捜研の女」シリーズなど数々の人気ドラマでの刑事役で知られる内藤剛志の出演。本作では、「やり残したことがある」と、免許返納を拒否する南条が旅の途中で出会う反社会的勢力のボス・金子省吾を演じる。舘とは、「あぶない刑事」シリーズ以来の共演となる。南条を追い詰める存在として物語に緊張感をもたらす。
さらに、南条が愛する妻・遥（はるか）役に中山忍が決定。中山と舘は、テレビドラマ『弟』（2004年）や『神楽坂署 生活安全課1 〜迷刑事エイジ＆ロク〜』（05年）で共演しており、本作では夫婦役で久しぶりに再共演を果たす。
さらに、免許センターで出会う教官・照屋役で西岡徳馬が出演。西岡といえば、舘主演の映画『免許がない！』（1994年）で、ボールペンをカチカチと鳴らす癖を持つ手強い教習所の教官を演じ、強い印象を残した。同作以来の共演となる舘との掛け合いにも期待が高まる。
そのほか、事務所の社長・三宅篤（吉田）が勝手に引き受けた政府の広報CMの撮影現場で再会する旧知のスタッフ役として斉藤暁、ベンガルが出演。「あぶない刑事」シリーズを彷彿とさせる共演シーンも見どころの一つだ。
斉藤は、南条の代表作である映画『ハーレーライダー』の元助監督・佐伯信二役、ベンガルはベテランカメラマン・滝嶋役を演じる。斉藤演じる佐伯は、監督になる夢をあきらめたが、南条のために再び撮影現場に戻り、再会に涙をする情の深いキャラクター。「あぶない刑事」シリーズにレギュラー出演していたベンガルと舘の息の合った共演シーンも見どころの一つになりそうだ。
さらに、大スター・南条を父として尊敬し、父が免許を返納したくない本当の理由を知りながら見守る娘・上原純子役に河井青葉。
南条のマネージャー・川奈（七瀬）が子役として活動していた幼少期を、子役の泉谷星奈が演じる。放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）で主人公・木下小一郎長秀の幼なじみ・直の幼少期を務めた泉谷が、かつて社会現象にもなった“朝ドラ”のヒロインを彷彿させるキャラで登場する。本作にちりばめられている愛のあふれる作品オマージュにも注目だ。