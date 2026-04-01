中森明菜が、デビュー44周年記念日の5月1日にリリースするセルフカバーJAZZバージョンの集大成となるフルアルバム『AKINA NOTE』の収録曲が発表された。

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本作は、2CDデラックス・エディション（全18曲収録）と通常盤CD（全14曲収録）の2形態での発売となり、新録曲は5曲収録。すでに発表されていた「ミ・アモーレ[Meu amor e...] -JAZZ-」「TANGO NOIR -JAZZ-」のほか、今回は「サザン・ウインド -JAZZ-」「SAND BEIGE -砂漠へ- -JAZZ-」「SOLITUDE -JAZZ- 」の新録3曲が明らかになった。

また、2CDデラックス・エディション（三方背BOX仕様）のみの封入特典として、中森明菜オリジナルAKINA NOTEに加え、中森明菜自筆デザインのAKINA NOTEステッカーシートが決定。デザインのヒントは“MUSIC”とのことだ。

さらに、各ショップ予約購入者対象のオリジナル特典の画像も公開となった。

くわえて、中森の誕生月となる7月に開催されるライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』の公式グッズが発表された。本ツアーのキービジュアルやイベントロゴを大胆にあしらったTシャツをはじめ、ロングスリーブシャツやジャージ上下セット、キャップ、トートバッグなど、普段使いしやすいアパレルアイテムを展開。さらに公式ペンライトや扇子、ジャガードタオルといった定番グッズに加え、キーチェーン、パスケース、ビジュアルアクリルボード、ロゴクッションなどのコレクションアイテムが多数ラインナップされている。

また、会場ごとにデザインが異なるピンバッジや、ファンクラブ『ALDEA』会員限定グッズも展開。なお、公式グッズは4月下旬ごろから販売予定だ。詳細はイベント特設ホームページにて。

（文＝リアルサウンド編集部）