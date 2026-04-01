〈「おっさんの胃袋ワシ掴み」と話題…すかいらーくHDが買収『夜に強い定食チェーン』でチョイ飲みしたらスゴかった！〉から続く

3月、すかいらーくホールディングス（HD）が魚の炭火焼き定食を中心に手掛ける「しんぱち食堂」の運営会社・しんぱちを買収すると発表して話題を呼んだ。しんぱち食堂と言えば、都心部・狭小物件を中心に店舗を展開しており、夜にはちょい飲み・ひとり飲みでも人気が高い。

【写真】「おっさんの胃袋ワシ掴み」と話題…しんぱち食堂の「コスパ高すぎメニュー」たち

いったいなぜ、このしんぱち食堂にすかいらーくHDは狙いを定めたのか？



すかいらーくHDが買収を発表した「しんぱち食堂」

ファミレスの王者「ガスト」が限界を迎えつつある

すかいらーくHDのエースがガストであることは言うまでもないが、ガストに「これが看板メニューだ！」と言えるような専門性はない。かわりに「500円ランチ」などのリーズナブルさと、ドリンクバーやテーブル席などで「友だち同士で長居してもらう」空間にお金を落としてもらうスタイルを確立し、成長を続けてきた。

ランチの利益率が低くとも、外食の機会ごとに通ってもらえれば元は取れる。最初はドリンクバー利用だけの高校生集団でも、何時間も滞在してもらえればポテト・ピザ・パフェくらいは頼んでくれる。こうして広い層の支持を得ながら儲けを出してきたからこそ、ガストは全国に1200店以上も出店できたのだ。

ところが近年の物価高騰で格安メニューはことごとく値上がりし、もはや1000円以下で満足するのが難しくなってしまった。かつ、長時間利用が多すぎて回転率が落ち、店内はいっぱいでも売り上げは入ってこない苦しい戦いを強いられることに。

ガストはまだ「ファミレスの王者」的なポジションをキープしているものの、安さでは「サイゼリヤ」に負けて国内店舗数も迫られつつある。「丸亀製麺」や「牛角」といったキラーメニューがある専門店と比較して選ばれる理由も少ない。そもそもファミレスという業態そのものが、曲がり角に来ているのだ。

ガストから逃げそうな客層を「すかいらーく経済圏」にとどめるためには第2、第3のブランドが必要となる。だからといって、グループ内でもベテランのブランド「夢庵」（和食）、「グラッチェガーデンズ」（イタリアン）、「トマト＆オニオン」（ハンバーグ）を今さら成長株として据えても、もはや新規の集客を期待できない。こうした背景から、しんぱち食堂に目を付けたのだろう。

しんぱち食堂は「第2の資さん」になれるか

朝・昼は定食、夜はひとり飲み客で終日フル回転――こうしたしんぱち食堂の特徴は、2年前にすかいらーくHDが買収した「資さんうどん」（以下「資さん」）と、共通点があまりにも多い。

資さんも朝から深夜までフル回転（店舗によっては24時間）で営業し、しんぱち食堂でいう「サーモンハラス」のようなキラーメニュー（知名度の高い看板メニュー）として、資さんには「肉ごぼ天うどん」がある。

どちらもカウンター席完備で「おひとり様の食事」「ひとり呑み」に対応、基本的には食べたらサッと帰る仕様もそっくり。回転率が良く、全体的に安いため顧客満足度も高い。

こうして見ると、資さん・しんぱち食堂は顧客満足と経営効率を両立できている点をすかいらーくHDに見出されたのだろう。

資さんとしんぱちで低価格ゾーンをカバーする

すかいらーくHDは20以上の傘下ブランドの役割を「ポートフォリオ」と呼ばれる図式で分け、それぞれ戦略を立てている。この中で、しんぱち食堂はどんな役割を期待されているのだろうか？

まだ明言されていないが、立ち位置はズバリ「低単価・カジュアルダイニング」だろう。

すかいらーくHDの低価格ゾーンは、もともとファミリーダイニング寄りのガスト以外にめぼしいブランドがなかった。しかし先に述べた通り、ガストは値上げによって今や高単価サイドに移動。低価格ゾーンが空いてしまった。

その低価格ゾーンのうち「ファミリーダイニング」ゾーンには2024年に買収し、ボックス席などを完備しておりグループ来店が見込める資さんが収まった。そして都心の個食・ちょい呑みに対応するしんぱち食堂は、低価格の「カジュアルダイニング」ゾーンにピタリとあてはまる。

値上げラッシュが消費者を襲う昨今、これですかいらーくHDはファミリー・カジュアルの低価格店として資さん・しんぱち食堂を手に入れたこととなる。

「Sガスト」の失敗を乗り越えられるか

すかいらーくHDがしんぱち食堂の買収を発表した時から噂されているのが、都心部への出店攻勢だ。

しんぱち食堂は標準で15坪と、立ち食いそばや1000円カットサロンと大差ない広さでも出店できる。一方で資さんは頻繁に出汁を取って製麺するための広い厨房が必要であり、小さな面積での都心出店はまず無理だろう。

実はもともと、ガストは都心部進出のために別ブランド「Sガスト」を立ち上げ、都心の狭小物件（当時の資料によれば「最低15坪」）につぎつぎと出店していた。

しかし、ガストブランドを冠することからか利用者が長時間居座ることもあり、メニューも「ハンバーグ」「パスタ」などと、ガストと特に変わり映えしなかった。ただ狭いだけのガストのような立ち位置で消費者から選んでもらえなかったSガストはその後、2020年に姿を消した。

その点、もともと狭小物件で戦っておりソロ客からの人気が高いしんぱち食堂なら、問題なく都心部にも出店できる。都心の狭小物件は、Sガストの存続断念からずっと、すかいらーくHDにとっての空白地帯。同グループにとって喉から手が出るほど欲しかったポジションのはずだ。だからこそすかいらーくHDは、しんぱち食堂全体で運営している店舗が現在108店でありながら「2030年までに300店」と強気に設定しているのだろう。

果たして、すかいらーくHDにとって「Sガストのリベンジ」とも言えるしんぱち食堂の都心出店は上手くいくのか？

2026年4月時点で、仕入れ値に響きそうな「魚のエサ」「漁船が使う原油」の値上がりも激しい。もともとそのコスパから注目を集めていたしんぱち食堂だが、近年は小刻みに値上げもしてきた。

すかいらーくHDの傘下に入ったしんぱち食堂の課題は、まず低価格ゾーンに踏みとどまる＝値上げしないことだろう。さっそく訪れそうな“イラン戦時インフレ”に対してしんぱち食堂、そしてすかいらーくHDがどう戦うのか注目だ。

（宮武 和多哉）