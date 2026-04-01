キャスターの滝川クリステルが３月３１日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、衝撃のマザーズバッグの中身を公開。藤本美貴も横澤夏子も「こんなの見た事無い」と呆れた。

この日は２児のママである滝川が普段持ち歩いているマザーズバッグの中身を公開。まずはそのカバンの大きさにミキティも横澤もあ然。「初めて見るんだけど」といい、実際に持ち「重たい！」と絶叫した。

重量はなんと５キロ。「これに２歳抱っこして？」と２人は驚くも、出てきた物にも２人はびっくり。滝川が取りだしたのはバケツに入った大量のミニカー。バケツの中は螺旋になっており、ミニカーをいれると回転して出てくる仕組み。

滝川は「レストランに行くと（子どもが）うるさいじゃないですか。だからこれ。最高なんです。永遠に２人でこれをやっている」と言うと、横澤は「でも、かさばりません？」と当然の指摘。ミキティも「車だけ持ってきても」と言うも、滝川は「そんなのじゃ満足しませんよ」とバッサリ。バケツ型で把手もついているので、子供達も持ち運べるのでと説明した。

さらに別の袋に予備のミニカーも用意。さらに図鑑のような厚い絵本を２冊入れている。ミニカーの多さにミキティは「こんなの見たことないです」「フルセットすぎる」と言い横澤も「これを持ち歩く方、初めてです」と呆れていた。