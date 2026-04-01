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東京・荻窪のスパイスカレー＆ビリヤニ専門店「イエロースプーン」の店主が、自身のYouTubeチャンネル「カレーの沼【イエロースプーン荻窪のカレー屋】」で「帰国後すぐお店のメニューを変えました。インドのビリヤニ、本気でやばかった・・・！ハイデラバードの名店５選」と題した動画を公開した。



動画では、ビリヤニの聖地として知られるインド・ハイデラバードを訪れ、現地の人気店5店舗を食べ歩く様子を紹介。「本気でやばかった」と語る本場の味を、カレーのプロならではの視点で詳細にレビューしている。



まず最初に訪れたのは、1953年創業の老舗チェーン「Paradise Biryani」。看板メニューのマトンビリヤニは、骨付きのマトンがホロホロと柔らかく、スパイスがしっかりと染み込んだ王道の味わい。付け合わせのソースも豊富で、特にピーナッツベースの「ミルチカ・サーラン」との出会いは、後の店のメニュー開発に大きな影響を与えたという。



次に訪れた旧市街の名店「Hotel Shadab」では、チキンビリヤニを注文。鶏肉の旨味が米に染み渡り、スパイシーながらも奥深い味わいに感嘆の声を上げた。さらに、この店でビリヤニ以上に衝撃を受けたというのが、肉と穀物をじっくり煮込んだシチュー状の料理「ハリーム」。その濃厚な旨味に「めちゃくちゃうまい」と驚きを隠せない様子だった。



3軒目の「Pista House」では、チキンとマトンのミックスビリヤニを実食。ここは特に米のクオリティが高く、ふっくらとした食感と豊かな香りに「何より米がうまい」と絶賛。辛さも控えめで、初心者にもおすすめできる一皿だと評価した。



店主は5店舗を巡った結果、それぞれに甲乙つけがたい魅力があるとしながらも、個人的なランキングを発表。1位には「Pista House」を選び、その理由を「辛さのバランスが絶妙で、何度でも食べたくなる完成度」と語った。今回の旅で得たインスピレーションをもとに、自身の店のメニューを早速変更したことも明かし、本場の味への探求心と情熱を見せた。