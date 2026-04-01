サッカー国際親善試合

サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国からの大金星。ファンは存在感を示した25歳に驚きの声をあげていた。

日本は前半23分、三笘が右足で押し込んで先制。これを守り切った。イングランドとは過去通算1分2敗。8万人近い観客で埋まった大アウェーの中、4度目の対戦で史上初勝利を飾った。イングランドは一部主力を欠いていたが、FIFAランキング18位の日本は攻守が連動した組織的な戦いを効果的に機能させ、大金星を飾った。

三笘のゴールなどと共に、ファンが驚いたのは25歳のMF佐野海舟だ。前半41分には上田綺世へ鮮やかなスルーパスを供給。決定機を演出すると、同38分にはパスカットで敵にチャンスを作らせないなど、攻守に躍動した。

X上では「佐野海舟が世界で一番最初の5メートル速い」「佐野海舟バレちゃうよ もう世界にバレバレだけど」「佐野海舟完全に世界にバレたな」「もはやワールドクラスどころかトップクラスじゃね」「バレてたけど更に拡散されてしまう」「佐野海舟をバイエルンで見たい！」「W杯の後間違いなくビッグクラブ行きます」「確実にプレミアリーグにバレた（もうバレてるけど、本格的に動くところあると思う）」などと躍動ぶりに興奮の声が続出していた。



（THE ANSWER編集部）