サッカー日本代表は22日（日本時間23日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで25日（同26日）の1次リーグF組第3戦スウェーデン戦に向けた練習を再開した。メンバーの大幅入れ替えが想定される中、MF佐野海舟（25）はフル稼働に意欲。高校時代から憧れ、18年ロシア大会でフランス代表の優勝を支えたMFヌゴロ・カンテ（35）のように決勝まで駆け抜ける。試合を重ねるごとに疲労は蓄積されるものだが、この男には当て