「ダイエット、チョロすぎ〜！」食事を変えたらすぐに3kg減。けれどまた減らなくなって
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衝撃的なお尻のビフォーアフター写真で多くの人を驚かせた主婦のかのまんさんが、超ポジティブなダイエットメンタルを醸成させるまでの道のりとは。
SNSでのバズリを受け、インフルエンサーとなったかのまんさん。彼女は産後、ストレスからくる暴飲暴食がやめられず激太りしてしまったんだそう。気の抜けないワンオペ育児、変わっていく体型、うまくいかない夫との会話、セックスレス…。からっぽな心を埋めるかのように食べ続けるその姿は、まるでゾンビのようだったと彼女は振り返ります。
その気づきを得るまでには、一体どのような葛藤や経験があったのでしょうか。
※本記事はかのまん（著）、あきばさやか（イラスト）の書籍『自分を褒めまくることがダイエットへの近道でした』から一部抜粋・編集しました。
育児のストレスから、菓子パンばかりを食べる毎日を過ごしていた当時のかのまんさん。そんな日々の中、なんとぎっくり腰に！
「これも体重が増えたせいなの？」そう思った彼女は、健康を取り戻そうとしますが…。
著＝かのまん、イラスト＝あきばさやか／『自分を褒めまくることがダイエットへの近道でした』