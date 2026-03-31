HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、未経験者チームのAOIが、練習が進まない現状に耐えきれず涙を流す場面があった。

【映像】練習中に泣き出し感情が爆発する19歳女優

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名だ。

LAでの本格的なレッスンが始まり、未経験者チームの『御上先生』出演の女優・AOIとSAKURAは過酷な振り入れに直面していた。課題曲「PARTY b4 the PARTY」の振り入れ初日。コーチのプレスリー・タッカーはSAKURAとAOIに、「最後まで（振り入れを）終わらせるわよ」と宣言する。踊る力が弱く、プレスリーから「もっと全力を出して。全力を出してないっていうことの意味がわかる？」と言われてしまうSAKURA。

SAKURAへのダメ出しが続き思うように進まない練習の最中、プレスリーから「大丈夫？」と声をかけられたAOIは感情を爆発させ号泣。「もっと練習を早く進めたいのに…。AYANAたち（経験者）はもっと早く振り入れができてて。やる気とか、デビューしたいって気持ちは同じくらいあるから。そこで同じ量進まないのは、すごく…しんどくて。…悔しかったです」と、経験者組との実力差、そして練習が進まない現状への焦燥感を吐露した。自分のせいで練習が進まないことがわかっているSAKURAはただただ気まずそうな表情を浮かべていた。

スタジオで見守るメンバーからも「焦ってるのか、あおいちゃんも」と、彼女の並々ならぬ熱意ゆえの涙に理解を示す声が上がっていた。