ご機嫌バリ3!下がると圏外!サンリオキャラのガラケー「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」発売
バンダイは、「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」(各6,930円)を4月11日に発売する。本体デザインは、ハローキティ、シナモロール、クロミの3種類。
4月11日発売「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」(各6,930円)
「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」は、総勢70のサンリオキャラクターズが登場するガラケーモチーフの液晶アイテム。お世話キャラのご機嫌度で、アンテナがバリ3になったり圏外になったり。ごはんをあげたり、お風呂に入れたり、お着替えをさせたり、たくさんお世話をして遊べる。ゲーム内容は3種共通。
遊べるメニューは、おせわ・でんわ・メールなど全10メニュー。お誕生日にはスペシャルな電話とメールも。お世話できるキャラクターは、ハローキティやウサハナ、コロコロクリリンなど全部で12種類。
お買い物をしたり、公園でお友達に会えたり、サンリオピューロランドでアトラクションやパレードを楽しんだり、おでかけ先も充実。ミニゲーム4種(えあわせ・おさんぽ・キャッチゲーム・デコレーション)も搭載。
(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663495
4月11日発売「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」(各6,930円)
「ずっと×2なかよしケータイ サンリオキャラクターズ」は、総勢70のサンリオキャラクターズが登場するガラケーモチーフの液晶アイテム。お世話キャラのご機嫌度で、アンテナがバリ3になったり圏外になったり。ごはんをあげたり、お風呂に入れたり、お着替えをさせたり、たくさんお世話をして遊べる。ゲーム内容は3種共通。
遊べるメニューは、おせわ・でんわ・メールなど全10メニュー。お誕生日にはスペシャルな電話とメールも。お世話できるキャラクターは、ハローキティやウサハナ、コロコロクリリンなど全部で12種類。
お買い物をしたり、公園でお友達に会えたり、サンリオピューロランドでアトラクションやパレードを楽しんだり、おでかけ先も充実。ミニゲーム4種(えあわせ・おさんぽ・キャッチゲーム・デコレーション)も搭載。
(c)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663495