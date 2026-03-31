見て食べて癒やされる！苺スイーツと春色カクテルが楽しめる期間限定フェアがホテル ユニバーサル ポートに登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル、ホテル ユニバーサル ポートに、2026年5月8日(金)までの期間限定で、春の訪れを感じさせる心ときめくスイーツとカクテルが登場。見た目のかわいらしさと、旬の苺や春の香りをふんだんに取り入れたメニューに注目だ。
【写真】「くまさんのショートケーキ」
■春気分を満喫！愛らしい苺スイーツが勢ぞろい「ストロベリースイーツフェア」
1階のレックスカフェでは、旬の苺を贅沢に使用した「ストロベリースイーツフェア」を開催中。春らしい華やかさとかわいらしさを兼ね備えた、全4種類のスイーツが登場する。
ラインナップには、ふんわりスポンジと苺の甘酸っぱさが絶妙にマッチした「くまさんのショートケーキ」(テイクアウト800円、イートイン815円)をはじめ、なめらかな口どけが魅力の「苺のプリン」(テイクアウト500円、イートイン509円)、もちもち食感が楽しい「もちもちうさぎのムース」(テイクアウト800円、イートイン815円)、そして苺クリームをたっぷり詰め込んだ「苺とことりのシュークリーム」(テイクアウト750円、イートイン763円)がそろう。
思わず写真に収めたくなるビジュアルと、やさしい甘さに癒やされるひととき。子どもから大人まで幅広く楽しめるスイーツは、カフェタイムや旅の思い出づくりにもぴったり。春限定の特別な時間を過ごそう。
■春の香りをグラスに閉じ込めて「スプリングカクテルフェア」
さらに、1階のラウンジRでは、春の訪れを五感で楽しめる「スプリングカクテルフェア」を開催。季節の彩りや香りを繊細に表現した、3種類の期間限定のカクテルが登場する。
「ストロベリー＆ホワイトピーチ」(1000円)は、苺リキュールと桃リキュールをトニックで割り、白桃を添えた1杯。フルーティーな甘さとさわやかな炭酸がひろがるカクテルだ。
一方、「メブキ」(1000円)は、さわやかなミントが香るモヒートに桜の風味を重ねたカクテル。ほのかな甘みと清涼感が心地よく、春の訪れを感じさせる一杯に仕上がっている。
「シルキーブロッサム」(1000円)は、桜が舞う春をイメージした一杯。ヨーグルトの程よい酸味とピーチの甘みが溶け合う、やさしい味わいが特徴だ。
季節の移ろいを感じながら、ゆったりとした時間を楽しめる同フェア。春のおでかけの締めくくりに、かわいいスイーツや特別な一杯を味わってみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
【写真】「くまさんのショートケーキ」
■春気分を満喫！愛らしい苺スイーツが勢ぞろい「ストロベリースイーツフェア」
ラインナップには、ふんわりスポンジと苺の甘酸っぱさが絶妙にマッチした「くまさんのショートケーキ」(テイクアウト800円、イートイン815円)をはじめ、なめらかな口どけが魅力の「苺のプリン」(テイクアウト500円、イートイン509円)、もちもち食感が楽しい「もちもちうさぎのムース」(テイクアウト800円、イートイン815円)、そして苺クリームをたっぷり詰め込んだ「苺とことりのシュークリーム」(テイクアウト750円、イートイン763円)がそろう。
思わず写真に収めたくなるビジュアルと、やさしい甘さに癒やされるひととき。子どもから大人まで幅広く楽しめるスイーツは、カフェタイムや旅の思い出づくりにもぴったり。春限定の特別な時間を過ごそう。
■春の香りをグラスに閉じ込めて「スプリングカクテルフェア」
さらに、1階のラウンジRでは、春の訪れを五感で楽しめる「スプリングカクテルフェア」を開催。季節の彩りや香りを繊細に表現した、3種類の期間限定のカクテルが登場する。
「ストロベリー＆ホワイトピーチ」(1000円)は、苺リキュールと桃リキュールをトニックで割り、白桃を添えた1杯。フルーティーな甘さとさわやかな炭酸がひろがるカクテルだ。
一方、「メブキ」(1000円)は、さわやかなミントが香るモヒートに桜の風味を重ねたカクテル。ほのかな甘みと清涼感が心地よく、春の訪れを感じさせる一杯に仕上がっている。
「シルキーブロッサム」(1000円)は、桜が舞う春をイメージした一杯。ヨーグルトの程よい酸味とピーチの甘みが溶け合う、やさしい味わいが特徴だ。
季節の移ろいを感じながら、ゆったりとした時間を楽しめる同フェア。春のおでかけの締めくくりに、かわいいスイーツや特別な一杯を味わってみてはいかが。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。