【これは2025年度話題の記事を再掲載・再構成したものです。※2025年10月24日掲載内容】

【画像】クマが地鶏を食い荒らす一部始終

貴重な映像です。が、ショッキングな映像でもあります。その点を注意してご覧ください。※視聴者提供

全国各地でクマの目撃が相次ぐ中、山形県小国町では県のブランド地鶏200羽近くがクマに食べられる被害がおきました。

こちらは、山形県小国町の鳥小屋で撮影された映像です。仮にクマがヒトをエサだと認識したら、大変なことになりそうです。

■小屋の中で小鳥を襲う

町によりますと、今月21日未明、農家の鳥小屋にクマが侵入しました。被害にあったのは県のブランド地鶏「やまがた地鶏」で36羽のうち34羽が食べられました。クマは鳥小屋の金網をこじ開けて侵入したということです。

■ほかにも被害が

また、きのう小国町の別の施設の鳥小屋でも「やまがた地鶏」150羽近くが食い荒らされる被害が起きました。クマによるものとみられています。

■襲われたあとの小屋（画像）

クマに襲われた鳥小屋。中には鳥の羽が散乱しています。もちろんこの他にも画像がありましたが・・・載せられません。

■近くでクマ1頭を捕獲

関係者によると、けさ、襲われた鳥小屋の近くでクマ1頭がワナによって捕獲されました。

鳥小屋を襲ったクマと同一個体かはわかっていませんが、同一の可能性もあるとみて調べるとしているほか、町は外出や農作業をする際は付近に警戒するよう呼びかけを続けています。

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2565526?display=1