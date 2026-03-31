白石麻衣さんが、サントリー「ザ・プレミアム・モルツ」のCM「プレモル子ちゃん」シリーズのスピンオフとなるミュージックビデオに出演。“プレミアムなみぎわさん”役としてオリジナル楽曲「プレモルの缶が金から紺に変わるころ」を歌い、新しくなったプレモルの魅力を伝えています。

みぎわさんがまさかのアイドルデビュー

「ちびまる子ちゃんがプレミアムな大人になったら？」というオリジナルストーリーを描いた「プレモル子ちゃん」シリーズでは、これまで広瀬すずさん、伊藤沙莉さん、オダギリジョーさんが、それぞれ大人になったプレミアムなまるちゃん、プレミアムなたまちゃん、プレミアムな花輪クンを演じてきました。

今回のMVでは、その世界観を広げる形で、プレミアムなみぎわさんが主役に。大人になったみぎわ花子が、アイドルとしてメジャーデビューを果たしたという設定です。

白石さんは、ピンクのブラウスに水色のロングスカート、おさげの三つ編み、クリアフレームのメガネという、みぎわさんらしさを残したスタイルで出演。懐かしさと華やかさが同居したビジュアルは、原作ファンにも強く刺さりそうです。

約6年ぶりMVでみぎわさんのかわいさを表現

白石さんにとって今回の本格的なMV撮影は、乃木坂46に在籍時以来およそ6年ぶりとのこと。

「グループの時以来なので、結構緊張はしました」と語った撮影では、キレのあるダンスやウィンクも披露。「みぎわさんはピンクのイメージがあって、そのピンクをモチーフにした空間での撮影が多かったので、とてもかわいらしい空気に包まれた撮影でした。みぎわさんってこんなにかわいいんだよということが、今回のミュージックビデオを通して伝わったらいいなと思います」と、見どころをアピールしています。

夢をかなえた今も、心のどこかで花輪クンを思い続ける――そんな切なさを表現した歌詞や、「LOVE HANAWA」の刺繍が入ったアイテムなど、みぎわさんの一途な思いが伝わる小ネタにも注目です。

なお、プレミアムなみぎわさんの本音や独り言、花輪クンへの想いが100件以上投稿されている公式“裏”Xアカウント（@amaryllis_0711）の存在も明らかになっています。MVとあわせてチェックすれば、“プレミアムなみぎわさん”のこじらせ気味な魅力がさらに楽しめそうです。