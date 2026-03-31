グラビアアイドルでプロ雀士の高梨あい（24）が31日までにXを更新。今夏ころから活動を一部休止すると発表した。

高梨は「私、高梨あいは2026年夏頃を目安に活動を一部休止させて頂きます」と報告。「既にエントリーしているシンデレラファイトは出場します。麻雀プロの活動はシンデレラファイトの結果次第で続けさせて頂きますが、今期リーグ戦は休場予定です。月額会員制のファンティアは更新し続ける予定です。やむを得ない事情で更新が少なくなったり一時的に止まってしまう可能性がありますが、ご了承ください」とした。

活動休止理由については「特に細かい理由や個別の質問には応えかねますが、今年で25歳という節目の年齢を迎えることとなり、何かを始めるにも止めるにも今しかないと判断したからです。また体調が優れないことが多く、暫く休養期間を設ける必要があるとも感じていました。13年と長く続けた活動の中で、受験期間以外でこのように休止を決めたのは初めて！！ですので、戻ってこれるかな〜などと不安な気持ちにもなりましたが、今やらないとどうにもならない未来が待っている気がしまして。かなり勇気のいる決断でしたが、休止を選びました」と説明。「ですが、『止める』という言葉の意味で受け止めてくれたら嬉しいです」と呼びかけた。