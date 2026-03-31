能登の教訓や高層難民問題を学べる全6本！日本損害保険協会「防災動画コンテンツ（2025年度版）」

記事ポイント 能登半島地震の教訓から最新技術・マンション対策まで全6本の防災動画をYouTubeで視聴できるBS日テレ放送では収録しきれなかった関係者取材映像も含む拡張版コンテンツ帰宅困難・孤立・マンション復旧など現代人が直面しやすいテーマを網羅した実践的な内容 能登半島地震の教訓から最新技術・マンション対策まで全6本の防災動画をYouTubeで視聴できるBS日テレ放送では収録しきれなかった関係者取材映像も含む拡張版コンテンツ帰宅困難・孤立・マンション復旧など現代人が直面しやすいテーマを網羅した実践的な内容

日本損害保険協会は、BS日テレと共同制作した防災番組の内容を動画コンテンツとして公式YouTubeチャンネルで公開しています。

能登半島地震の体験を活かした備えから、高層マンション特有の「高層難民」問題まで、現代の生活環境に即した防災テーマを全6本で取り上げています。

放送では紹介しきれなかった関係者への取材内容も加えた充実した構成です。

日本損害保険協会「防災動画コンテンツ（2025年度版）」

制作：BS日テレ／日本損害保険協会（制作協力）放送期間：2026年1月3日〜3月18日（BS日テレ）公開場所：日本損害保険協会 YouTube公式チャンネル動画本数：全6本

自然災害が激甚化・頻発化する中、日本損害保険協会は防災への取り組みを動画で広く発信しています。

今回YouTubeで公開された全6本は、BS日テレで2026年1月3日から3月18日にかけて放送された5分番組「みんなの防災スイッチON！

〜”大地震”命を守る事前の備え〜」（全6回・再放送6回）をベースに制作されています。

放送内容に加え、番組では収録しきれなかった関係者への取材映像も収録されており、テレビ放送より深みのある内容となっています。

動画のラインナップは、「能登半島地震の体験を明日の備えに」「震災時『命を守る』最新技術」「知られざる『帰宅困難』問題」「救援はすぐには来ない？

孤立から自立へ」「マンションでの被災生活のための備え」「被災後の『マンション復旧』のための事前の備え」の全6本です。

能登半島地震で成果を上げた最新技術の活用事例や、震災の経験を活かして住民が取り組む防災マップ作り、高層マンション特有の「高層難民」問題など、実体験と最新知見に基づいた実践的な防災情報が揃っています。

災害による被害の発生を未然に防ぎ軽減するための取り組みと、命を守るための事前の備えについて、具体的かつわかりやすく紹介する内容です。

全6本の動画は日本損害保険協会のYouTube公式チャンネルで無料視聴できます。

能登半島地震の実体験をもとにした具体的な防災知識と、テレビ未公開の関係者取材が一度に得られます。

マンション居住者から帰宅困難リスクを抱えるオフィスワーカーまで、幅広い層に役立つ内容が揃っています。

防災動画コンテンツ（2025年度版）の紹介でした。

よくある質問

Q. 動画はどこで視聴できますか？

A. 日本損害保険協会のYouTube公式チャンネルで全6本が公開されており、無料で視聴できます。

Q. どのようなテーマの動画が収録されていますか？

A. 能登半島地震の教訓・震災時の最新技術・帰宅困難問題・孤立からの自立・マンション被災生活・マンション復旧準備の全6テーマが収録されています。

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