Stray Kids初のライブドキュメンタリー映画がいよいよ日本上陸！ 予告編＆メインビジュアル、場面写真一挙解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kidsに密着した初のライブドキュメンタリー映画 『Stray Kids : The dominATE Experience』 が、5月15日より全国の映画館にて公開されることが決定。メインビジュアルおよび予告編、さらに場面写真が解禁された。

■Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』に密着

『Stray Kids : The dominATE Experience』は、Stray Kids史上最大規模のワールドツアー『dominATE』（全35地域56公演）に密着したライブドキュメンタリー映画。

2026年2月、世界61地域で公開されると、公開初週末に北米1,724館で約560万ドル（約8.8億円）の興行収入を上げ、またメキシコでは約210万ドル（約3.3億円）の興行成績で1位を獲得。さらにドイツでは約160万ドル（約2.5億円）を記録し、現地KPOP映画史上最高のオープニング成績を達成した。また、イギリスとアイルランドでも約140万ドル（約2.2億円）の収益を上げ、歴代K-POP映画の最高興行作品として名を連ねた。

そんな本作の日本公開がついに決定。

作品の核となるのは、アメリカ・ロサンゼルスの巨大会場 SoFiスタジアムで開催された歴史的な公演。その熱狂的なステージを、アデルやテイラー・スウィフトなど世界的なアーティストたちのライブ映像を手掛けてきたポール・ダグデール監督らが制作を指揮し、最新のカメラワークと音響で余すところなく撮影された。

また、ステージ映像にとどまらず、ツアーの舞台裏に密着したメイキングや、メンバーたちが抱く葛藤と情熱を語った独占インタビューも。ステージ上の圧倒的なパフォーマンスから、バックステージでの飾らない素顔まで、Stray Kidsのアイデンティティが形成される瞬間を克明に映し出している。

このたび、日本公開決定に伴い、本作のメインビジュアルと予告編、さらに場面写真が解禁。予告編には、圧倒的なライブパフォーマンスはもちろん、華やかなステージ裏に隠されたメンバーの葛藤や、音楽に懸ける情熱を紐解くインタビューシーンも一部含まれており、ステージ上での唯一無二の存在感を放つ姿と、ファンへの想いを語る等身大の姿が交錯する、胸を打つ内容に仕上がっている。

■SCREENX、4DX、ULTRA 4DXでの上映も決定

本作は、通常の2D上映に加えて、前後左右や上下に動くモーションシートや水や風、香り、フラッシュなどの革新的なスペシャルエフェクトによって映画の様々なシーンとリアルタイムかつダイナミックに連動した体験型の「4DX」、正面のスクリーンに加え、両側面（壁面）にも映像が投影され、自分が映画の世界に包まれるような、極限の臨場感を劇場で体験できる「SCREENX」、さらに「4DX」と「SCREENX」を併せた大迫力の「ULTRA 4DX」での上映も決定。

全国の上映劇場やオンライン等にて【特典付き前売券】ムビチケカードやムビチケカードコンプリートセットの販売が、4月10日よりスタートすることも発表された。

※メイン写真：『Stray Kids : The dominATE Experience』メインビジュアル

■映画情報

『Stray Kids : The dominATE Experience』

5月15日（金）より全国の映画館にて公開

監督：Paul Dugdale

出演：Stray Kids（Bang Chan、Lee Know、Changbin、Hyunjin、HAN、Felix、Seungmin、I.N）

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)JYP ENTERTAINMENT

■関連リンク

映画『Stray Kids : The dominATE Experience』作品サイト

https://straykidscinemas.jp

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/