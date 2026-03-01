暗黙知を工学で体系化！ 東京大学×ITコミュニケーションズ「マーケティング最適化のための統合的システム分析」社会連携講座

記事ポイント 東京大学とITコミュニケーションズが2026年4月1日に社会連携講座を開設BtoBの複雑な購買意思決定プロセスをシステム思考で動的モデルとして可視化熟練マーケターの暗黙知を工学的に再現し、再現性ある介入手法として確立 東京大学とITコミュニケーションズが2026年4月1日に社会連携講座を開設BtoBの複雑な購買意思決定プロセスをシステム思考で動的モデルとして可視化熟練マーケターの暗黙知を工学的に再現し、再現性ある介入手法として確立

東京大学とITコミュニケーションズは、2026年4月1日に「マーケティング最適化のための統合的システム分析」社会連携講座を開設します。

BtoBの購買意思決定は技術部門・調達部門・経営層など複数の関係者が絡み合う複雑なプロセスですが、本講座ではシステム思考を活用してその全体像を動的モデルとして可視化することを目指します。

さらに、熟練マーケターが経験的に身につけてきた「組織力学の読み解き」や「合意形成の停滞要因の見極め」を工学的に再現し、誰もが活用できる再現性のある手法として確立することが本講座の目的です。

東京大学×ITコミュニケーションズ「マーケティング最適化のための統合的システム分析」社会連携講座

講座名称：マーケティング最適化のための統合的システム分析設置期間：2026年4月1日〜2029年3月31日（3年間）代表教員：稗方 和夫（東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授）

産業財（BtoB商材）の購買は、単一の意思決定者ではなく「購買センター（Buying Center）」と呼ばれる複数の関係者によって行われます。

そこでは合理的な評価軸だけでなく、組織内の利害関係や影響力、合意形成のプロセスが複雑に絡み合い、意思決定の全体像を捉えることが難しいという課題があります。

従来のマーケティング・ファネルや静的なモデルでは捉えきれなかったこの複雑性を、システムデザイン・システム思考の理論に基づく動的モデルとして可視化することが本講座の中心テーマです。

研究テーマと産業界への実践知還元

本研究では、利害関係者分析や要求工学の手法を活用し、顧客ニーズや製品・サービスの特性といった曖昧な情報を客観的に記述・整理します。

製品・サービスの価値は因果関係ダイアグラムなどの定性的モデルとして構造化され、マーケティング施策の評価指標設計や広告・コミュニケーションチャネルの最適な組み合わせといった実務上の意思決定を支援します。

ITコミュニケーションズは、2007年の設立以来BtoBマーケティング支援の最前線に立ち、組織構造や意思決定プロセスを読み解く「洞察力」が成果を左右することを実証しています。

一方で、こうした高度な判断が熟練者の経験や勘に依存し、ノウハウが属人化しやすいという業界共通の課題があります。

東京大学の研究チームは、海上物流のゼロエミッション化や地方交通サービスといった公共性の高い課題にシステム思考を適用してきた実績を持ちます。

この両者の知見を融合することで、知見を個人の経験ではなくモデルとデータとして蓄積・共有できる形にし、BtoBマーケティングの実践知（プラクティス）を体系化して産業界へ還元することを目指しています。

本講座は、属人化しがちなBtoBマーケティングの高度な判断を「再現可能な工学的手法」として体系化します。

システム思考による動的モデルは、複数の意思決定者が絡み合う複雑な組織購買プロセスを構造的に可視化できます。

東京大学の研究力とITコミュニケーションズの実務知見が結集し、マーケティングの暗黙知を誰もが再利用できる形で産業界へ届けます。

「マーケティング最適化のための統合的システム分析」社会連携講座の紹介でした。

よくある質問

Q. 社会連携講座の設置期間はいつからいつまでですか？

A. 2026年4月1日から2029年3月31日までの3年間です。

Q. 本講座が解決しようとしている課題は何ですか？

A. BtoBの購買意思決定プロセスは複数の部門・役職が関与する複雑な構造を持ちますが、熟練マーケターが経験で培った「組織力学の読み解き」が属人化しやすいという課題があります。

本講座はこの暗黙知をシステム思考で工学的に再現し、再現性のあるマーケティング介入手法として確立することを目指しています。

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