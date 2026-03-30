「収入減で船の更新困難」南海フェリー撤退へ 2028年3月末めど【徳島】
50年以上、徳島と和歌山を結んできた海の便がなくなります。
南海電鉄は3月30日、南海フェリー事業を2028年3月末をめどに撤退すると発表しました。
撤退が発表されたのは、徳島と和歌山を結ぶ南海フェリーです。
南海フェリーは1975年に設立され、現在は徳島市東沖洲と和歌山市の間を、1日8往復、運航しています。
親会社の南海電鉄によりますと、1995年度に97万人だった旅客数は、明石海峡大橋の開通に伴って激減。
近年は、新型コロナウイルス拡大による収入の大幅減に加え、燃料価格高騰もあり、就航から26年が経つ「フェリーかつらぎ」の更新が困難と判断し、撤退を決めたということです。
撤退時期は、2028年3月末としていますが、安全運行に支障が生じた場合は撤退時期を早めるとしています。
（記者）
「2年後に事業から撤退すると発表しまして」
（年に3回ほど帰省で利用）
「フェリーが撤退するって」
「え？ちょっとやめてほしいです、寂しいし、ほんとに不便になる」
「便数少なくてもいいから継続してもらえたら嬉しい」
（トラック運転手）
「2、3日に1回は乗っています。やめるんですか？和歌山に行くのに大阪回っていかないと行けなくなる。かなり遠回りになるのでたいへん」
（40回ほど利用）
「だんだん売店もなくなるし、以前乗った時と変わっているなと思った」
「なくなっても陸で行くしかないから、（四国には）行きますけど（頻度は）ちょっとは減るかも」
（和歌山在住の利用客）
「それは困ります。やっぱり欠かせないと思いますけど、反対する人多いんじゃないんですかね」