東京・下町のアットホームな病院。優しい先輩と共に成長できる環境｜墨田中央病院

創業80年以上の歴史を持つ墨田中央病院は、東京都墨田区に根ざした地域密着型の病院です。外来診療から入院、退院後の在宅支援まで、幅広い医療サービスを提供し、地域の“かかりつけ医”として信頼を集めています。



今回は、そんな墨田中央病院で活躍する1年目の看護師と採用担当者に、職場の魅力や働きやすさについて伺いました。



※掲載している内容は取材当時（2025年11月）の情報です

「先輩がみんな優しい」上京して見つけた理想の職場

話を聞いた人

看護師 五十嵐 萌（いがらし もえ）さん 茨城県出身、東京医科大学霞ヶ浦看護専門学校卒、看護師1年目。幼いころに病院へ通う機会が多く、看護師の優しさに触れたこと、また身近に看護師として働く叔母の存在もあり、看護師を志すようになる。

──墨田中央病院を志望した理由は？

五十嵐さん：いくつかの病院を比較するなかで、先輩の話を聞いたり、病院のパンフレットや職員インタビューに目を通したりしました。中でも墨田中央病院は、現場で働く方々のリアルな声や仕事への情熱が伝わってきて、「私もここで働いてみたい」と思いました。



入職後に感じたのは、下町らしい温かさと、スタッフ一人ひとりの優しさです。入職前に抱いた直感は間違っていなかったと実感しています。

──成長の機会は？

月に一度、新宿の東京都ナースプラザでおこなわれる看護研修に参加しています。テーマは毎月異なり、「高齢患者さまへの対応」「せん妄と認知症の違い」「接遇の基本」など実践的な内容が多く、毎回新たな気づきがあります。



看護学校では知識を中心に学びましたが、現場では“患者さまの反応を見ながらどう動くか”が求められます。そのギャップを埋める機会として、この研修はとても役立っています。



また、病棟では先輩が勉強法や業務のコツを惜しみなく教えてくれます。例えば、ある先輩が「関連図を描くと整理しやすいよ」とアドバイスしてくれて、自分に合った勉強スタイルを見つけることができました。

──働きやすさは？

病院は「いつも忙しくて、緊張感が張りつめている」というイメージがありました。でも、実際に働いてみると、先輩たちは本当に優しくて、忙しいときも自然に声を掛け合いながら業務にあたっています。



私は疑問があれば、できるだけその場で質問するようにしています。先輩はその都度、カルテやレントゲンを一緒に見ながら、私にもわかるように丁寧に説明してくれます。



人間関係が良い職場だと仕事に前向きに取り組めますし、心の余裕をもって患者さまに接することができます。墨田中央病院にはそんな温かい空気が流れていると感じています。

──就活生へのメッセージ

学生のころ、「看護師は甘くないよ」と言われるたびに、自分に看護師が務まるのか不安でいっぱいでした。実際、資格だけ取って別の仕事に就こうかと悩んだ時期もあります。



でも現場に出て感じたのは、「自分のことを本気で育てようとしてくれる先輩がいる」という心強さでした。また、初めて患者さんに「ありがとう」と声をかけてもらえたとき、心の底から「看護師になってよかった」と思いました。



学生時代はつらいこともありますが、現場には支えてくれる先輩や仲間がいます。諦めず、自分のペースで一歩ずつ進んでください。

安心して働き、成長できる環境をつくるために

話を聞いた人

人事総務部長 塚越 祐太（つかごし ゆうた）さん 製薬会社勤務を経て2021年より現職。人事・総務・経理から病院システムの構築・運用まで、病院運営の根幹に携わる。

──墨田中央病院の特徴は？

塚越さん：創業80年を超える地域の老舗病院です。患者さまは近隣にお住いの方が中心であり、外来診療から救急、入院、手術まで幅広く対応しております。また、当院では職員の年齢層が幅広く、若手に過度な負担がかからない体制が整っており、どの世代も安心して力を発揮できる環境づくりを心がけています。

ライフスタイルの多様化にも対応しており、出産・育児・介護・自己学習など、個々の事情に応じて雇用形態を柔軟に調整できる仕組みを整えています。そのほかにも、独身寮（月額3万4,000円）や院内受診補助制度など、生活面の支援も充実しています。

──スキルアップの支援体制は？

看護部門では定期的な院内研修や勉強会を実施しています。また、法人全体としても「事業内職業能力開発計画届出事業所」として東京労働局の支援を受けており、外部研修や資格取得の機会も積極的に提供しています。

これまでには、大学院の修士課程への進学支援や、科目履修、専門資格の取得に向けた支援実績もあり、「学びたい」という意欲を尊重し、サポートしています。



──新人に求めることは？

新人の期間は、あらゆる場面が成長の機会です。知識や技術は日々生じる疑問を起点として、それを解決していく過程で培われていきます。だからこそ、まずは「わからない」ことに対しては素直に「わからない」と伝える姿勢がとても大切ですし、その姿勢こそが成長の第一歩だと考えています。



──就活生へのメッセージ

就職先を選ぶというのは、これからの看護師人生を大きく左右する重要な選択です。ぜひ、「ここなら頑張れそう」と思える職場を選んでください。その選択肢のひとつに、墨田中央病院を加えていただけたらうれしく思います。



私たちは「看護師が安心して働ける環境づくり」が、患者さまへのより良いケアにつながると考えています。職員の教育体制や生活支援の仕組みを整え、皆さんが一歩ずつ成長できるよう応援しています。