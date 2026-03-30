キャンペーン：JR東日本の新幹線・特急が平日限定で5割引に
えきねっと公式サイト
東日本旅客鉄道は、インターネット予約サービス「えきねっと」で、新幹線や特急列車の普通車指定席が50％OFFとなる期間限定きっぷを発売する。
乗車券と特急券がセットになった「新幹線eチケット（トクだ値スペシャル28）」「特急トクだ値スペシャル28」のほか、特急券のみが割引となる「在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）」も用意する。
例えば、東京～新函館北斗区間は通常時、2万4,000円かかるところ、1万1,990円となる。
列車・区間・席数はいずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。
利用可能日
2026年5月25日（月）～6月5日（金）の平日
購入期間
乗車日の1カ月前～28日前の23時50分まで
新幹線eチケット（トクだ値スペシャル28）東京～新函館北斗（はやぶさ）：1万1,990円（通常2万4,000円） 東京～新青森（はやぶさ）：8,950円（通常1万7,910円） 盛岡～新函館北斗（はやて）：6,830円（通常1万3,680円） 東京～盛岡（やまびこ）：7,360円（通常1万4,730円） 東京～仙台（やまびこ）：5,550円（通常1万1,110円） 東京～郡山（なすの）：4,120円（通常8,250円） 東京～秋田（こまち）：9,120円（通常1万8,260円） 東京～山形（つばさ）：5,720円（通常1万1,470円） 東京～新潟（とき）：5,390円（通常1万780円） 東京～越後湯沢（たにがわ）：3,350円（通常6,700円） 東京～長野（あさま）：4,120円（通常8,250円）
特急トクだ値スペシャル28新宿～東武日光（スペーシア日光）：2,070円（通常4,140円） 新宿～鬼怒川温泉（きぬがわ）：2,070円（通常4,140円） 新潟～酒田（いなほ）：2,730円（通常5,480円） 新潟～上越妙高（しらゆき）：2,770円（通常5,540円）
在来線チケットレス特急券（トク割スペシャル28）
※特急券のみ新宿～松本（あずさ）：1,270円（通常2,550円） 新宿～甲府（かいじ）：790円（通常1,580円） 上野～いわき（ひたち）：1,270円（通常2,550円） 上野～水戸（ときわ）：790円（通常1,580円） 東京～熱海（踊り子）：790円（通常1,580円） 上野～長野原草津口（草津・四万）：1,140円（通常2,290円） 東京～安房鴨川（わかしお）：790円（通常1,580円） 東京～銚子（しおさい）：790円（通常1,580円） 松本～長野（しなの）：860円（通常1,730円） 秋田～青森（つがる・スーパーつがる）：1,140円（通常2,290円）