【新潟で初開催】「東京ガールズコレクション」7月18日（土）に朱鷺メッセで開催を発表 ゲストに村重杏奈さんらが登場へ
東京ガールズコレクション実行委員会は30日、ことし7月に新潟市で東京ガールズコレクションを開催すると発表しました。
30日午後に新潟市で行われた記者発表会では、7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）を開催すると発表されました。
出演者には、ゲストに村重杏奈さん、ゲストモデルに川口ゆりなさん、長浜広奈さん、なごみさん、希空さんなど東京ガールズコレクションを代表するモデルたちが発表されています。
【ゲストモデル】※第1弾解禁、50音順
有坂心花さん
稲垣姫菜さん
小國舞羽さん
加藤ナナさん
川口ゆりなさん
川床明日香さん
雑賀サクラさん
さくらさん
田鍋梨々花さん
鶴嶋乃愛さん
なえなのさん
長浜広奈さん
なごみさん
那須ほほみさん
希空さん
星乃夢奈さん
MINAMIさん
向井怜衣さん
村上愛花さん
米澤りあさん
りんかさん
東京ガールズコレクションは、2005年8月から年2回開催されているファッションフェスタです。
リアル・オンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超えていて、2015年の福岡県北九州市での開催から地方創生のために各地で行っているといいます。
これまでは、広島・富山・静岡・熊本・和歌山・愛媛・香川で開催されていて、今回新潟は初となります。
また、小学1年生以上の新潟市民を対象に、市民モデルオーディションも開催される予定だということです。