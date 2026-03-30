東京ガールズコレクション実行委員会は30日、ことし7月に新潟市で東京ガールズコレクションを開催すると発表しました。



30日午後に新潟市で行われた記者発表会では、7月18日（土）に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで「NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（ナミックスプレゼンツ TGCニイガタ2026 バイ トーキョー・ガールズ・コレクション）を開催すると発表されました。





出演者には、ゲストに村重杏奈さん、ゲストモデルに川口ゆりなさん、長浜広奈さん、なごみさん、希空さんなど東京ガールズコレクションを代表するモデルたちが発表されています。



【ゲストモデル】※第1弾解禁、50音順

有坂心花さん

稲垣姫菜さん

小國舞羽さん

加藤ナナさん

川口ゆりなさん

川床明日香さん

雑賀サクラさん

さくらさん

田鍋梨々花さん

鶴嶋乃愛さん

なえなのさん

長浜広奈さん

なごみさん

那須ほほみさん

希空さん

星乃夢奈さん

MINAMIさん

向井怜衣さん

村上愛花さん

米澤りあさん

りんかさん



東京ガールズコレクションは、2005年8月から年2回開催されているファッションフェスタです。



リアル・オンラインを通じた総体感人数はのべ約800万人を超えていて、2015年の福岡県北九州市での開催から地方創生のために各地で行っているといいます。



これまでは、広島・富山・静岡・熊本・和歌山・愛媛・香川で開催されていて、今回新潟は初となります。



また、小学1年生以上の新潟市民を対象に、市民モデルオーディションも開催される予定だということです。