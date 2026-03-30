女優満島ひかり（40）が30日、インスタグラムを更新。モデル浅野啓介（32）との結婚と妊娠を発表した。

満島は「浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました。そしてお腹の中には新しい命が宿っております」と報告した。浅野も同じ文面で「浅野啓介と満島ひかりさんは」と、相手方にさん付けする呼び方で公表。黄色のチューリップの写真もアップしている。

浅野が所属するモデル事務所などによると、浅野は1994年3月25日生まれ、札幌出身で身長180センチ。ニューヨークでの活動歴もある。フォトグラファーとしても活動。インスタグラムにはSHISEIDO MENの公式動画に出演したものや、カルバン・クラインやメゾンキツネのキャンペーン画像などが掲載され、多数の世界的ブランドとの関わりがうかがえる。ほか、出演したＭＶなどがアップされている。

◆満島（みつしま）ひかり 1985年（昭60）11月30日、沖縄県生まれ。沖縄アクターズスクールに在籍し、97年にFolderメンバーとして歌手デビュー。02年Folder5が活動休止後、女優に転身。05年「ウルトラマンマックス」に出演後、09年映画「愛のむきだし」の演技で注目される。11年のNHK連続テレビ小説「おひさま」に出演。ほか、NHK「シリーズ・江戸川乱歩短編集」主演や、映画「ラストマイル」主演などがある。18年に所属事務所から独立。10年10月には映画監督の石井裕也氏と結婚したが、16年に離婚している。162センチ。血液型A。弟で俳優の満島真之介、妹でモデルの満島みなみ、弟で元バスケットボール選手の満島光太郎さんがいる。

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以下、満島の発表全文

「皆さまへ

こんにちは 本日はご報告があります

浅野啓介さんと満島ひかりは 先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました

そしてお腹の中には新しい命が宿っております

周りからの協力や温かな気持ちをいただき 今は心身の健康をいちばんに 幸せや奇跡を感じる日々を過ごしております

あたたかく見守っていただけますと幸いです

応援してくれる皆さま いつもありがとうございます これからもよろしくお願いします

浅野啓介 満島ひかり」