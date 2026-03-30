埼玉の南北を貫く「埼玉スタジアム線」の顔が、スマートに生まれ変わります。埼玉高速鉄道は、開業以来走り続けてきた2000系車両（全10編成60両）の大規模改修を2027年度から開始すると発表しました。最大の特徴は、改修専用の工場を持たないという弱点を逆手に取った「自社基地内での施工」です。

専用の改修工場を持たない同社にとって、従来は外部の改修工場への車両搬出が必要でありコスト増と工期の長期化が課題でした。しかし今回、車体構体の健全性を活かし、自社車両基地での施工を可能にする画期的なシステムを構築。コストの大幅な削減と工期短縮を実現するこの取り組みは、中規模鉄道会社にとって新たなモデルケースになりそうです。

埼玉高速鉄道2000系、全60両の大規模改修へ

埼玉高速鉄道は、開業から25年が経過した2000系車両について、今後も安全・安定・安心輸送を継続するため、保有する全10編成（60両）を対象とした大規模改修を実施します。改修期間は2027年度〜2031年度までを予定しており、改修を終えた車両は2028年度から順次営業に投入される計画です。

専用工場がない弱点を克服する「逆転の発想」

今回の改修において最大の壁となったのは、埼玉高速鉄道が車両改修を行う専用工場を保有していないという点です。日常の検修業務を主体とした車両基地しか持たない同社のような鉄道会社では、一般的に外部の改修工場へ車両を回送・搬出して施工する「外注方式」が取られます。しかし、この方式ではコストの増大や工期の長期化が避けられません。

必要最小限の更新で無駄をカット

そこで同社は、他社の事例や技術的知見を踏まえ、既存の車体構体の状態を確認し、健全性が確保されていることを確認しました。対象となる機器や施工範囲を精査し、機能や役割が維持できるものについては更新対象から除外するなど、更新する機器を必要最小限に抑えています。

自社車両基地での完結により搬出が不要に

改修範囲を限定したことにより施工方法が簡素化され、自社の限られた車両基地の設備でも施工が可能となりました。これにより、車両回送を伴う外部工場への搬出という大きなハードルをクリアしたのです。

メトロ車両と連携、コスト2割・工期3割削減の全貌

改修の施工にあたっては、東京地下鉄株式会社（東京メトロ）のグループ会社であり、主に同社保有車両の検査や工事を施工している「メトロ車両株式会社」の協力を得て実施されます。

外注に全面的に依存しない施工体制を構築することで、工程の集約および平準化を図ることが可能になりました。同社の試算によれば、従来想定していた外部への一括外注方式と比較して、現時点で改修コストは約2割、改修工期は約3割もの縮減が見込まれています。自社の設備条件と事業規模に合わせた、極めて効率的な車両改修システムと言えるでしょう。

中規模鉄道会社のモデルケースとなるか

近年、新車製造コストの高騰もあり、既存車両を大規模改修して長寿命化を図る動きが鉄道業界全体で加速しています。しかし、専用の改修工場を持たない地方私鉄や中規模の鉄道事業者にとって、大掛かりな改修は資金面・設備面で高いハードルとなっていました。

今回、埼玉高速鉄道が自社設備と専門パートナー（メトロ車両）の知見を組み合わせることで効率的な車両大規模改修を実現できるモデルケースを示したことは、業界全体に大きなインパクトを与えます。機能が維持できる機器は更新対象から除外するという割り切った判断も、コスト最適化の重要なカギとなりました。この「埼玉高速モデル」とも呼べる取り組みは、持続可能な鉄道事業の推進を目指す上で、他社にとっても大いに参考になるはずです。

慣れ親しんだ2000系車両が、新たな息吹を吹き込まれて再び走り出す日が待ち遠しいですね。効率的かつ安全に配慮されたこのリニューアルプロジェクトの推移に、引き続き注目していきましょう。

（画像：埼玉高速鉄道）

鉄道チャンネル編集部

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