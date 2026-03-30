「リブート」一香（戸田恵梨香）→海江田（酒向芳）の“お願い”明らかに「最後の最後にいい仕事した」「愛が溢れてる」の声【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は20分拡大）の最終話が、29日に放送された。酒向芳演じる弁護士・海江田の行動に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「リブート」最終話にサプライズ出演した大物イケメン俳優
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
第9話までに、10億、100億円の盗難事件も全て裏組織の代表・合六（北村有起哉）の自作自演で、目的は次期総理の座を狙う野党第一党の党首・真北弥一（市川團十郎）を総理大臣に据えようとしていたことや、一香（戸田恵梨香）は3年前に早瀬の妻・夏海がリブートした姿だということが明らかになっていた。
第9話、組織の壊滅を決心し、合六から弥一側への資金の受け渡しの詳細を探るため、弁護士・海江田（酒向芳）のもとへ向かった夏海。そこで「海江田さんにお願いがある」と話していたが、その内容は明かされていなかった。最終話では、早瀬夫妻は合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの警察の監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功。夏海は事件について自白し、警察に連行された。
警察署へ向かう前、真北らのはからいにより、一香の妹・綾香（与田祐希）が入院している病院へ。綾香は難病を抱えて長期入院しており、一香は手術費用のために自らの人生を売っていた。一香として綾香のもとを訪れた夏海は「しばらく会えなくなる。弁護士の方が来たら、その人の言うことをよく聞いてね」と伝えた。
その弁護士こそ海江田だった。夏海は彼に「私にもしものことがあったら妹の綾香を助けてほしい」と託していたのである。儀堂が妻・麻友（黒木メイサ）に残した5200万円が綾香のもとに渡るよう手配され、手術のため渡航する空港には海江田の姿もあった。
さまざまな考察が巡っていた夏海の“お願い”の内容が明らかとなり、海江田の活躍に視聴者からは「最後の最後にいい仕事した」「ナイス海江田」「弁護士としては優秀なんだな」「初めて海江田がかっこよく見えた」「愛が溢れてる」「夏海は本当の家族のように思っていたんだね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
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◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」一香の“お願い”明らかに
第9話、組織の壊滅を決心し、合六から弥一側への資金の受け渡しの詳細を探るため、弁護士・海江田（酒向芳）のもとへ向かった夏海。そこで「海江田さんにお願いがある」と話していたが、その内容は明かされていなかった。最終話では、早瀬夫妻は合六の部下・冬橋（King ＆ Prince永瀬廉）の助けや、裏切っていたはずの警察の監察官・真北正親（伊藤英明）の協力も得て、合六と弥一の確保に成功。夏海は事件について自白し、警察に連行された。
警察署へ向かう前、真北らのはからいにより、一香の妹・綾香（与田祐希）が入院している病院へ。綾香は難病を抱えて長期入院しており、一香は手術費用のために自らの人生を売っていた。一香として綾香のもとを訪れた夏海は「しばらく会えなくなる。弁護士の方が来たら、その人の言うことをよく聞いてね」と伝えた。
その弁護士こそ海江田だった。夏海は彼に「私にもしものことがあったら妹の綾香を助けてほしい」と託していたのである。儀堂が妻・麻友（黒木メイサ）に残した5200万円が綾香のもとに渡るよう手配され、手術のため渡航する空港には海江田の姿もあった。
◆「リブート」海江田の活躍に反響
さまざまな考察が巡っていた夏海の“お願い”の内容が明らかとなり、海江田の活躍に視聴者からは「最後の最後にいい仕事した」「ナイス海江田」「弁護士としては優秀なんだな」「初めて海江田がかっこよく見えた」「愛が溢れてる」「夏海は本当の家族のように思っていたんだね」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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