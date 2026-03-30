記事制作の内製化を支援！ アンジー 記事内製化支援サービス「KIJI Base」

記事ポイント AIへの業務指示ファイル「CLAUDE.md」とプロ編集者の伴走で記事制作の内製化を支援企画・取材・編集判断は人間が担い、初稿執筆をAIが代替する工程設計初期プロセス設計から月次伴走、自走後のチケット制対応まで段階的にサポート AIへの業務指示ファイル「CLAUDE.md」とプロ編集者の伴走で記事制作の内製化を支援企画・取材・編集判断は人間が担い、初稿執筆をAIが代替する工程設計初期プロセス設計から月次伴走、自走後のチケット制対応まで段階的にサポート

株式会社アンジーが、企業の記事コンテンツ内製化を支援するサービス「KIJI Base（記事ベース）」の提供を開始しています。

AIへの適切な業務指示ファイル「CLAUDE.md」とプロ編集者の伴走を組み合わせ、初期のプロセス設計から自走までを段階的に支援する内容です。

アンジー 記事内製化支援サービス「KIJI Base」

サービス名：KIJI Base（記事ベース）提供開始日：2026年3月26日対象：自社の記事コンテンツを内製化したい企業の広報・マーケティング担当者

「KIJI Base」は、コンテンツマーケティングにおける「外注するとノウハウが蓄積されない」「AIに任せると品質が安定しない」「担当者が忙しくなると更新が止まる」という課題に対応するサービスです。

編集者の仕事を「企画・取材・構成指示・執筆・編集」という工程に分解し、かつてアルバイトや外部協力者に任せていた文字起こしや初稿執筆の部分をAIが代替する仕組みとなっています。

「CLAUDE.md」はそのAIへの指示書であり、従来の赤入れに相当します。

企画・取材・編集判断という本質的な工程は引き続き人間が担うため、ノウハウの社内蓄積と品質の安定を両立できます。

サービスの特徴

年間500本以上のコンテンツ制作に携わる現役ITジャーナリストでもある代表の森英信氏が設計したAIパイプラインを基盤としています。

プロ編集者・ライターのコミュニティとの掛け合わせにより、質を担保しながら内製化を進められます。

初期のプロセス設計から月次伴走、自走後のチケット制対応まで、段階に応じたサポート体制が用意されています。

AIパイプラインと編集のプロの知見を組み合わせることで、企業は記事制作を外注に頼らず自社で完結できるようになります。

年間500本超の実績に裏付けられたAIパイプラインにより、品質と更新頻度の両立が可能です。

初期設計から自走までの段階的な伴走により、担当者の負担を抑えながらコンテンツ制作体制を構築できます。

KIJI Baseの紹介でした。

よくある質問

Q. KIJI Baseの「CLAUDE.md」とは何ですか？

A. CLAUDE.mdは、AIに対する適切な業務指示を記述したファイルです。

従来の編集者が行っていた赤入れに相当し、AIが初稿執筆を行う際の品質を安定させる役割を担っています。

Q. KIJI Baseはどのような企業が対象ですか？

A. 自社の記事コンテンツを内製化したい企業の広報・マーケティング担当者が対象です。

初期のプロセス設計から月次伴走、自走後のチケット制対応まで段階的にサポートを受けられます。

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