石川遼のアイアンスイングが“ライン出し”モードに変わった！ 左足体重のアドレスからさらに左に乗ってバックスイング
今季は米下部ツアーに参戦している石川遼。切れ味鋭いセカンドショットを放つ彼のアイアンスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】左足体重のアドレスからさらに左に乗ってバックスイング 石川遼のアイアンスイング
◇ ◇ ◇アドレスから左足にやや体重を乗せ、体重移動をせずにその場でターン。コンパクトに振る、アイアンらしいスイングです。ドライバーでは肩幅より広かったスタンスを肩幅程度に収め、やや右に傾いていた上体も真っすぐに修正。ボールを右から見ていたのを上から見る形になるなど、クラブの長さやボール位置の違いによって、アドレスも変化しています。クラブをワイドに上げながら、バックスイングの途中からコックを入れてタテに上げていくため、コンパクトながら十分な飛距離を生むトップが完成します。ダウンスイングでは、左足で力強く踏み込みながら振り抜いています。石川プロはバックスイングでわずかに左足に乗る動きも特徴。ダウン以降も終始左足に乗り続けている動きからは、体の強さが感じられます。ヘッドがやや上から入り、ライン出しができる素晴らしいスイングですね。入射角を安定させてラインを出すことは、アイアンショットでピンに近づけるために欠かせないポイントです。石川プロのような左足体重＆ハリのあるトップがヒントになります。まず大切なのは、始動から手元が腰の高さまで上がるまでの動きです。胸の動きでスイングをスタートさせたら、頭はその場にキープするか、やや左に動かして左足にわずかでも体重を乗せます。同時に、手元が腰の高さに達するまでは両ヒザを動かさず、アドレスで作った間隔を保ちましょう。頭が右に動いたり、ヒザの間隔が変わったりすると、軸がブレやすくなるため注意が必要です。そのまま上体を回していけば、ハリのあるトップが完成します。そのまま切り返せれば、上から打ち込めるためラインが出しやすくなります。アマチュアの場合、わずかでも左体重でクラブを上げようとすると、体がのけぞったり、リバースピボットになりがち。その原因として考えられるのが、手先でクラブを上げている動きです。ヒザの間隔を変えずに胸の回転でクラブを上げられれば、体に適度な緊張が生まれます。この緊張感と力感をキープしたまま振ることで、のけぞりや右体重といったミスを防ぐことができます。逆に、手先でクラブを上げると体の力が抜け、軸がブレやすくなってしまいます。■石川遼いしかわ・りょう／ 1991年生まれ、埼玉県出身。15歳のツアー初優勝から積み上げた勝利数は「20」。2020年からスイング改造に取り組み、24年は2勝を挙げている。今回米下部ツアーに参戦している。CASIO所属。■解説：南 秀樹プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●石川のドライバースイングを分析！ 関連記事「石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び」で詳細が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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