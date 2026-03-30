永瀬廉、吉川愛ら“チーム鬼花”SP座談会を開催！役作りで心がけたことや撮影の裏話を明かす

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永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』より、永瀬、吉川、伊藤健太郎、片岡凜によるスペシャル座談会映像が解禁された。

■ 「戸惑っている玲夜も出していければいいな」（永瀬廉）

ついに公開を迎えた『鬼の花嫁』。公開初日の朝から多くの観客が劇場に詰めかけ、SNSでも大きな盛り上がりを見せている。

公開直後から加速し続けるこの熱い反響に応えるかのように、作品の世界をより深く堪能するため、このたび、永瀬廉、吉川愛、伊藤健太郎、片岡凜によるスペシャル座談会映像が到着。運命に導かれて出会ったあやかしと人間の＜運命の恋＞にかけて、メインキャスト4名が赤い糸の先にある＜運命の質問＞に答えながら、本作の魅力を語り合う映像となっている。

「役作りにあたって心がけたことは？」というテーマでは、永瀬が「いつもの玲夜とは違う、戸惑っている玲夜も出していければいいなと思いながら作っていきました」と回答。 幼い頃から“鬼”の一族の当主になる宿命を背負っていた玲夜が、柚子と出会って初めて抱く“心の揺らぎ”を作り上げたことを明かした。

一方、ヒロイン・柚子を演じた吉川は「性格とかが本当に真逆なので、儚い女の子になろうと意識しました」と振り返り、家族から愛を向けられず、孤独に生きてきた柚子の繊細さを、目力や話すスピード、声のトーンなどで作り込んだと語る。永瀬と伊藤が「儚さ出ていたよ！」と太鼓判を押すと、吉川はほっとした様子を見せ、撮影現場で育まれた確かな信頼関係を覗かせた。

さらに、キャスト同士も驚愕する衝撃の裏話も明らかに。“妖狐”のあやかし・瑶太を演じた伊藤が「動物の映像をすごい見た」と発言すると、一同は大爆笑。これには伊藤なりのこだわりがあったようで、「妖術を使う時に顔の動き方をちょっと動物っぽくしたかったんですよ」と、ミーアキャットまで研究したという独特すぎる役作りを告白。

また、柚子の妹で瑶太の花嫁・花梨を演じた片岡は、「ずっと左手の薬指に（瑶太との）指輪をしてたんですけど、何かの仕草をする時に（口元に手を持ってきて）カメラに見せていました」と、3人も初耳のアドリブを告白。最年少ながらも演じる花梨という人物への愛ある片岡の行動に、感嘆するひと幕もあった。

その他にも、初解禁となる貴重なメイキングシーンとともに、撮影の苦労や和装ならではの大変さなど、撮影現場で絆を深めてきた4人ならではのエピソードが次々と語られる。それぞれの好きなセリフや推しシーンを紹介するなど、何度も本編が観たくなること間違いなしの、ファン必見の内容となっている。

■第2弾入場者プレゼント決定

さらに、本作の第2弾入場者プレゼントとして、原作者のクレハによる書き下ろし小説が読める、二次元コード付き彼岸花ビジュアルカードの配布が決定。本作の象徴である「白い彼岸花」をあしらった特別なデザインのカードに、クレハが実写映画版のために書き下ろした、短編小説『映画館デート』が収録される。原作ファンはもちろん、映画を観たあとの余韻をさらに深めてくれる、プレミアムな特典となっている。

なお第2弾入場者プレゼントは、4月3日より全国の上映劇場にて数量限定配布。なくなり次第終了となる。

■映画情報

『鬼の花嫁』

公開中

原作：クレハ『鬼の花嫁』（スターツ出版文庫）

コミカライズ：作画・富樫じゅん／原作・クレハ（スターツ出版『noicomi』）

出演：永瀬廉 吉川愛

伊藤健太郎 片岡凜 兵頭功海 白本彩奈 田辺桃子 谷原七音

尾美としのり 眞島秀和 陽月華 橋本淳 嶋田久作 尾野 真千子

監督：池田千尋

脚本：濱田真和

主題歌：「Waltz for Lily」King ＆ Prince

イメージソング：「Ray」由薫

配給：松竹株式会社

(C)2026「鬼の花嫁」製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/onihana/