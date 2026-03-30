モデルでタレントの藤井サチ（29）が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

「ご報告です！」と書き出した藤井。「新しい命を授かりました」として大きなお腹に手を添える姿をアップした。

「この度、新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と切り出して「いつか母になりたいと思っていた私にとって本当に嬉しく、かけがえのない喜びに、夫婦共に深い喜びと感謝を感じております」とコメント。「出産は秋頃を予定しています」とし「引き続き体を大切にしながら大好きなお仕事に励んで参ります」と添えた。

「まだ不安なこともありますが、無事に生まれてきてくれることを願いながら、穏やかな日々を大切に過ごしていきたいと思います」とつづって「温かく見守っていただけますと幸いです」と締めくくった。

藤井は15歳でモデルデビューし、「Seventeen」の専属モデル、「ViVi」専属モデルとして活動。2025年7月に一般男性との結婚を発表した。

ファンからは「お身体には気をつけてマタニティライフ楽しんでくださいね」「母子共に無事赤ちゃんに会えること祈ってるよ」「サチちゃんおめでとうございます」「無理のないように…どうぞご自愛ください」「先ずは体調崩されないよう無理せずお過ごしくださいね」などのコメントが寄せられた。