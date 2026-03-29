メインも副菜も全部OK「レンジでできるお弁当レシピ」集めました！

全部レンジで手間なしお弁当

お弁当の支度が大変という方、フライパンや鍋を使わずレンジで調理するおかずレシピを試してみてはいかがでしょうか？主菜と副菜を全てレンジで調理できる、おすすめの献立をご紹介します。

メインは鶏の照り煮

人参ピラフで彩りアップ

前夜に仕込みOKのキャベツ蒸し

チーズ入りオムレツもレンジでできる

コンロを使わず片付けも楽

食べ応えのある主菜と、野菜たっぷり&卵で彩りの良い副菜のレシピを集めました。コンロを使わないから、油汚れを掃除する手間もカットできて忙しい朝に重宝します。前の日の疲れが残っていたり、朝の準備でバタバタした時に活躍するレンジ調理のお弁当献立、覚えておくと役立つかもしれませんよ。（TEXT：菱路子）

「お弁当」の基本ルール

水分が少ないおかずを選ぶおかずの味つけは濃いめにするおかずは十分に加熱調理する作りおきおかずは、詰める前にレンジで再加熱＆冷ましておくおかずやご飯は、しっかり冷ましてから詰める素手ではなく、清潔な箸やスプーンで詰める持ち歩く際は、保冷剤や保冷バッグを利用する