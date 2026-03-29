「遺留捜査 （2011）」(テレ朝チャンネル1)

2022年の第7シーズンまで放送された上川隆也の代表作「遺留捜査」シリーズ。今年で放送開始から15周年を迎え、長きに渡って愛され続けている作品だ。

その原点となったのは2011年放送の第1シーズンだった。

上川隆也の代表作「遺留捜査」シリーズの原点は2011年 (C)東映

上川が演じるのは、風変わりな科学捜査係の警部補・糸村聡。第1シーズン放送当時、上川は演じる糸村はたちまち人気のキャラクターとなった。誰も気に留めないような被害者の遺留品に注目し、「気になりませんか？」と周囲に問いかける糸村。「僕に3分だけ時間をください」という決めゼリフや、空気を読まないマイペースな行動など、糸村の変人ぶりは第7シーズンまで変わっていないが、上川の演技や表情、セリフ回しが新鮮という意味で第１シーズンは貴重であり、今見返してみても新たな発見に満ちている。

(C)東映

本作が従来とは一線を画す刑事ドラマということは、1話目から明確に描かれている。

殺人捜査第一係の織田みゆき(貫地谷しほり)は上司から「糸村と関わるとろくなことがない」と注意を受け、係長・曽根武雄(佐野史郎)は事件の捜査に首を突っ込んでくる糸村を叱責。まるで厄介者のような扱いを受けている。そして、同シリーズで人気のコンビとなった科捜研研究員・村木繁(甲本雅裕)は、いつもアポなしで鑑定を依頼してくる糸村に「相変わらず勝手な人だね」と呆れている様子。事件を解決する主人公がしょっぱなから、こき下ろされているのだ。

ここから始まった「遺留捜査」シリーズ。原点での上川の演技と、本作でみゆきを演じた貫地谷に着目したい。

■上川隆也の鋭い眼光と少年のような笑顔のギャップに沼る！

(C)東映

年月を重ねるにつれ、糸村を演じる上川の演技も深みや味わいを増しているが、シーズン1の糸村はたびたび、やんちゃな顔を覗かせる。

有名ピアニストが殺害される第1話では、被害者の家にあった壊れたおもちゃのピアノと、グランドピアノの上に置いてあったICレコーダーに目をつける。その謎に迫るため、糸村は音響研究所まで足を運び、所長の江藤奈津子(水野真紀)の前で何かをひらめいて手をパン！と叩き、「実験を始めようか」とハイテンションになる。

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第4話では現場に落ちていた石の詳細な鑑定を村木に無理やり頼み込むものの、"石の専門家じゃないので自分には無理"と断られ、これまた半ば強引に村木の知り合いだという鉱物学の女性講師を紹介してもらう。早速彼女のもとを訪れて石の鑑定を依頼する糸村。"代わりに村木さんのメールアドレスを教えてほしい"とお願いされると二つ返事で無断で村木のアドレスを教えてしまう。その場に居合わせた部下が「個人情報だ」と青くなっても「大丈夫だよ。村木さんなんだよ」と無邪気な笑顔で返し、後に村木本人から怒られても、ケロッとしてまるで反省していない様子。

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誰に何を言われても意に介さず、面と向かって逆らうこともなく、飄々と単独行動をする糸村像は第1シーズンから変わらない。病院に置き去りにされた赤ちゃんを抱いてデレデレの笑顔を見せたり、一方で捜査一課に鋭いまなざしを向けることもあったりと、糸村の一挙一動に沼る要素が盛り沢山。"糸村聡、誕生"の本作は、ストーリーのみならず、上川のセリフの声色やテンポ感も見逃せない。

■自由な糸村に振り回される気が強い刑事を貫地谷しほりが熱演

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上司の宮下(螢雪次朗)から"お嬢"呼ばわりされているのが、若手刑事のみゆき。聞き込みに行くたびに何の前触れもなく現れて、話に割り込んでくる糸村にたびたびイライラさせられながらも、芯が強く、正義感を秘めて捜査にあたるみゆきを、貫地谷が好演している。

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捜査に夢中になると止まらなくなる糸村の話をクールに遮るみゆき。村木には無理難題を押しつける糸村も、みゆきにはなぜか素直に「ごめんね」と謝る。しかし口にこそ出さないものの、みゆきは糸村の信念と粘り強い捜査を目の当たりにすることで、自身も刑事として成長していく。曽根からも「糸村の影響か」と注意を受けるようになるほど、糸村に感化されている部分も大きい。

第10話から最終話では、元警察官が殺害されたことから展開し、江藤も絡む18年前の殺人事件の謎に迫ることに。糸村は遺された犬の面倒を見ながら、犬笛をヒントに捜査を続ける。「ものから聞こえてくる声を聞き取るのが僕の仕事」と遺留品に宿るものについて真っすぐに語る場面も。

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長く愛されるシリーズになった理由が詰まっている本作を、糸村というキャラクターに命を吹き込んだ上川の生き生きとした芝居にも注目しながら楽しんでほしい。

文＝山本弘子

放送情報

遺留捜査 （2011）

放送日時：2026年4月7日(火)19:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：上川隆也 貫地谷しほり 佐野史郎 波岡一喜 甲本雅裕 水野真紀 大杉漣 ほか

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