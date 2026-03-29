◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第13節 BR東京 33―7 相模原（2026年3月29日 東京・秩父宮ラグビー場）

5位のBR東京は、10位の相模原を33―7（前半21―0）で下して今季8勝目を挙げた。3トライ差以上の勝利によるボーナスポイントも獲得。総勝ち点を36に伸ばした。相模原は4勝9敗となった。

BR東京は前半16分、FBアイザック・ルーカス（27）が外側から内へ切り込んで先制トライ。同36分には敵陣ゴール前スクラムからFBルーカスが連続トライを決めた。さらに同41分、WTBメイン平（25）のゲインからSO中楠一期（25）が飛び込んでトライ。21―0で折り返し、後半2分にはNo・8ファカタヴァ・アマト（31）が相手ディフェンスを振り切りながら約45メートル走りきってトライを決めた。同31分、相模原のCTBルカニョ・アム（32）にトライを与えて26―7に。最後は同40分、PRパディー・ライアン（37）が中央突破トライを決めて33―7で快勝した。

攻撃をけん引したSO中楠は「ベーシックなところを取り組み続けている。切り取った練習とかもしていて、小さなトレーニングが良いアタックにつながっている」と手応え。「先にスコアできたから（相手に）プレッシャーを与えられた。22メートル以内に入られてからのディフェンスにプライド持ってやろうとミーティングで話していて、そこの実行力がよかった」と攻守がかみ合って快勝につなげた。

現在5位で、4位の東京SGとの勝ち点差は2。5季目で初となるプレーオフ（PO）進出へ向け「もちろんそこは目標で、かなえようと思っている」と意欲を高めた。その中で「どの試合も気が抜けない。一試合一試合がPOみたいな勝負をしないといけないチームなので、その積み重ねがPOにつながれば」とレギュラーシーズン残り5試合へ気を引き締めた。