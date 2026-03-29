上々のスタートを切った。3月26日（現地時間、以下同）に開幕戦を迎えたドジャース・大谷翔平（31）。1番打者として3度の出塁を果たし、チームの快勝に貢献した。スポーツ紙記者が語る。

【写真を見る】試合後、スイートルームの真美子さんに手を振る大谷（2025）。娘のベビーカーを片手で持ち上げる“パパ姿”も

「WBCで侍ジャパンに参加した経緯もあり、今年は例年よりも早い調整となっていた。二刀流完全復帰を目指し投手メニューもハイピッチでこなしていたので、まずは無事に開幕戦を迎えられたことが大きいでしょう。

試合前には、自身がアンバサダーを務めるセイコーの腕時計をベンチ入りメンバー全員にプレゼントしたことも大きな注目を集めました。チームの中心としての自覚も十分です」

ドジャース3年目を迎える今シーズンだが、昨シーズンの開幕戦は東京で行われていた。大谷自身を取り巻く環境もかなり異なっていた。

「昨年の開幕時は、妻・真美子さんが第一子の妊娠中でした。東京での開幕シリーズに真美子さんは同行せず、4月に娘さんが誕生した際には"産休制度"を利用して2日間欠場しました。

夫婦は自分たちの手で子育てに取り組むことに意欲的で、娘さん誕生後も、大谷は真美子さんらと一緒に病院に行ってから球場に直行するなど、かなり忙しそうだった。真美子さんは産後しばらくスタジアムに姿を見せず、大谷はつい試合中のベンチで居眠りするシーンも見られ、環境の変化はかなり大きかったでしょう」

娘さんがまもなく1歳を迎える今年は、昨年とは異なる様子が見て取れる。

「子育ても順調そうで、今年のWBCには真美子さんと娘さんを伴って帰国していました。マイアミに舞台を移した準々決勝で惜しくも敗れてしまいましたが、家族はそのマイアミにも同行するなど、父の近くでサポートする体制は昨年よりも整っているようです。

大谷といえば、試合後すぐに球場を後にする"即帰宅"で知られる。いつもインタビューで『家族の支えが力になっている』と話す通り、家族と過ごすことがパワーの源泉になっているのでしょう」

WBC・1次ラウンドの舞台となった東京ドームでの4連戦でも、大谷はファミリーが待つ自宅に"直帰"していたことがわかっている。そのドームでの戦いにも、真美子さんは応援に駆けつけていたというのだ。

「第二戦の韓国戦を、真美子さんはドームで直接観戦していたそうです。騒ぎにならないよう、目立たないように試合後はすぐ帰ったようですが、夫の勇姿を地元・東京で直接見ることは真美子さんの"夢"だったのでしょう。

その日、大谷は第二打席でのホームランを含む全打席出塁という大活躍を見せていました。昨シーズン、真美子さんが妊娠中に観戦した試合でサヨナラホームランを打った試合もあった。大谷は真美子さんが観に来るとよく打つ印象があります。娘さんが1歳を迎える今季は、より多くの試合で真美子さんが観戦に訪れることでしょう」

二刀流の完全復帰に向けて--大谷ファミリーのシーズンが始まった。