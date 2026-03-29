3月15日（現地時間、以下同）、米フロリダ州出身のインフルエンサー、ニコレット・キーホ被告（31）が、大手民泊仲介サービス「Airbnb（エアビーアンドビー）」でレンタルした施設内で排泄し、約3980ドル（約63万円）の損害を出したとして逮捕・起訴された。

【写真】「排泄クイーン」のキャッチコピーで活動していたキーホ被告がSNSに投稿していた写真。他、Airbnbのレンタル物件で過激なコンテンツ撮影を行ったとされているイギリス出身の女性インフルエンサー

キーホ被告は会員制サイト「OnlyFans」で過激な有料コンテンツを提供しており、主に自身が排泄する様子を動画で撮影・販売することで収入を得ていた。今回、キーホ被告は少なくとも2件の宿泊施設において、無断で「排泄コンテンツ」を撮影していた疑いがある。大手紙国際部記者が解説する。

「彼女は"排泄クイーン"のキャッチコピーで活動し、これまでに600本以上の大人向け動画を公開していました。投稿されたコンテンツには、それぞれ『ビーチで排泄』『野外で排泄』『排泄LIVE』などとタグ付けされており、あらゆる場所で写真・動画撮影を行っていたとみられています。

地元警察によると、キーホ被告が宿泊施設を利用した直後にオーナーが『部屋中に激臭がする』と通報。アンティークの椅子やラグマット、コーヒーメーカー、ベッド、テレビ、レコードプレーヤー、トースター、電気ヒーターがびしょ濡れ状態で故障しているのが確認されたとのことです」

Airbnbの担当者は、米週刊誌「PEOPLE」の取材に対し「このような違反行為は当サービスでは許されません」とコメント。キーホ被告をプラットフォームから削除するとともに、ホスト向けの損害賠償サービスを通じて、補償の手続きを行なっていると明かした。

「Airbnbは、自身が所有する物件を第三者に宿泊施設として貸し出すことができるウェブ・アプリ上のサービスです。個人間で気軽にレンタル可能という性質上、思いもよらぬトラブルに発展することもしばしばあるようです。

今回の事件のように、あらぬ動画コンテンツの制作のために悪用されるケースは他にも報告されています」

「1日で100人と関係を持つ」インフルエンサーも利用停止に

過去にはイギリス出身の女性インフルエンサー、リリー・フィリップス（24）がAirbnbを介してレンタルした物件で過激なコンテンツ撮影を行ったことでトラブルになっている。

「フィリップスは、過激コンテンツを『OnlyFans』上で販売しているインフルエンサーの1人。性的なチャレンジ企画で注目を集め、インタビューでは『200万ポンド（約4億円）以上稼いだ』と公言しています。

そんな彼女は昨年1月、"1日で100人の男性と関係を持つ"企画にチャレンジ。この撮影で使用されたのがAirbnbでレンタルした物件であり、ホスト側は利用目的を一切伝えられていなかったとして不満を露わにしていました。この件で、フィリップスは同サービスを利用停止になっています」

女性インフルエンサーと宿泊施設を巡るトラブルは、これにとどまらない。

「昨年3月には、OnlyFansユーザーのニラ・カセリがAirbnbでレンタルした宿泊施設から退去を命じられるトラブルが起きています。ホスト側は『事前の説明もなく、成人向けコンテンツを撮影した』と訴え、一方でカセリは『誤解によって不当に追い出された』と主張しています。双方の言い分は食い違っているため、事実は不明です。

個人の大人向けコンテンツの業界では、注目を集めるため『いかに過激なことをするか』を追い求めるインフルエンサーが増えている。こうした迷惑行為に、善意で物件を貸し出す人が巻き込まれる危険性がある状況は問題です」

炎上騒動が尽きない「OnlyFans」界隈。少なくとも良識の範囲内で活動してほしいものだ──。