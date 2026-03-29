37歳で計画外の妊娠をした私が「友達のテキトー育児」に衝撃！“私を苦しめていたもの”に気付かされた話
37歳で想定外の妊娠をし、2025年8月末に出産した。
妊娠に気づいたのは16週に入ってからだった。長年の生理不順や「妊娠は難しい」と言われていた過去に加え、ADHD（注意欠如・多動性障害）の特性でセルフネグレクト癖があり体調管理がおざなりになること、算数障害（発達障害の一種で数字、計算に困難を抱える学習障害）で生理周期を正しく把握していなかったことなど、いくつもの要因が重なっていたのである。
現在、あっという間に息子は生後6か月。お世話ルーティーンもできあがり、稼働時間は短いが仕事もこなし、育児と両立しようとしている。
（※編集部注…本記事は筆者の個人的な体験談であり、医学的アドバイスに代わるものではありません。特に離乳食の進め方やアレルゲンの摂取については、お子さまの状態によってリスクが異なります。実践される際は、必ず専門医や自治体の指導、最新のガイドライン等を確認し、ご判断ください）
◆育児と仕事に追われ、家がだんだん荒れてきた
しかし、そこで問題として現れたのが仕事をこなそうとすると家の掃除まで手が回らなくなってしまうこと。それまでは息子が寝ている時間に家事を済ませていたが、2〜3か月の頃と比べるとかなり長い時間起きているようになった。
また、最近はお昼寝をほとんどしないようになってしまった。30〜40分ですぐに起きてしまうのと、寝ている間に料理や洗い物といった少し音を立てる家事をしていると、うつ伏せになってにょきっと上半身を起こし（寝返りができるようになった）ベビーベッドのメッシュ部分から真顔でこっちを見ていてぎょっとする。
試行錯誤の末、1時間以上お昼寝してくれる方法は添い寝しかないことがわかった。しかも、ずっとそばで自分も体をくっつけて寝転がっていないと起きるので（目が開きかけたとき、隣に親がいると安心してまた眠りに落ちる。いないと起きてしまう）スマホをいじるかイヤホンをしてテレビを見ることしかできなくなってしまった。
こんなにお昼寝時間が少なくて大丈夫なのかと心配になり助産師さんに相談するも、今の時期は脳が多くの刺激を受けて成長しているせいで、眠りが浅くなって起きてしまう「メンタルリープ」と呼ばれる現象で、成長している証なので心配しなくてもいいとのことだった。
しかし、掃除の時間がとれないのは困る。ほぼ毎晩、現在1年間の育休中の夫が夜間のお世話をし、朝7時半に私にバトンタッチして午前中は私がお世話。その間に夫が仮眠を取り、午後から夕方まで夫がミルクやオムツ替え、遊び、お昼寝の寝かしつけなどのお世話をして、その間に私は仕事をしている。
午後、夫が家事をすべて終えられればいいのだが、息子を見ながらなので、どうしてもすべてを終えられないし、かと言って私が午前中にすべての家事を終えることも、やはり長く朝寝をしてくれないと難しい。
離乳食も始まったので育児タスクが増えると、だんだんと部屋が荒れてきた。息子をベビーマットの上に転がしていることが多いので、猫の毛やホコリを食べてしまわないよう、なんとか掃除機だけは毎日かけるようにしているが（それでもかけられない日もたまにある）、水回りには水アカが目立ち始め、排水溝キャッチに髪の毛がたまって水が詰まるようになってしまった。
◆たどりついたのは“完璧を目指さない掃除”
大人だけで暮らしているなら少しくらい汚くても許容できるが、赤ちゃんがいるとなるとアレルギーや衛生面が気になってしまう。毎日すみずみまで掃除をしていると仕事ができないので、「スキマ時間」と「ついで時間」に掃除をすることにした。
息子をお風呂に入れたら夫にバトンタッチして保湿や着替えをしてもらうので、私はその間に5分でざっとお風呂の床と壁を掃除（湯船にはたまにしか入らないのでお湯を溜める前に洗う）、キッチンの掃除は洗い物をしたついでに3分、まな板の消毒は離乳食を作る前だけ。
妊娠に気づいたのは16週に入ってからだった。長年の生理不順や「妊娠は難しい」と言われていた過去に加え、ADHD（注意欠如・多動性障害）の特性でセルフネグレクト癖があり体調管理がおざなりになること、算数障害（発達障害の一種で数字、計算に困難を抱える学習障害）で生理周期を正しく把握していなかったことなど、いくつもの要因が重なっていたのである。
（※編集部注…本記事は筆者の個人的な体験談であり、医学的アドバイスに代わるものではありません。特に離乳食の進め方やアレルゲンの摂取については、お子さまの状態によってリスクが異なります。実践される際は、必ず専門医や自治体の指導、最新のガイドライン等を確認し、ご判断ください）
◆育児と仕事に追われ、家がだんだん荒れてきた
しかし、そこで問題として現れたのが仕事をこなそうとすると家の掃除まで手が回らなくなってしまうこと。それまでは息子が寝ている時間に家事を済ませていたが、2〜3か月の頃と比べるとかなり長い時間起きているようになった。
また、最近はお昼寝をほとんどしないようになってしまった。30〜40分ですぐに起きてしまうのと、寝ている間に料理や洗い物といった少し音を立てる家事をしていると、うつ伏せになってにょきっと上半身を起こし（寝返りができるようになった）ベビーベッドのメッシュ部分から真顔でこっちを見ていてぎょっとする。
試行錯誤の末、1時間以上お昼寝してくれる方法は添い寝しかないことがわかった。しかも、ずっとそばで自分も体をくっつけて寝転がっていないと起きるので（目が開きかけたとき、隣に親がいると安心してまた眠りに落ちる。いないと起きてしまう）スマホをいじるかイヤホンをしてテレビを見ることしかできなくなってしまった。
こんなにお昼寝時間が少なくて大丈夫なのかと心配になり助産師さんに相談するも、今の時期は脳が多くの刺激を受けて成長しているせいで、眠りが浅くなって起きてしまう「メンタルリープ」と呼ばれる現象で、成長している証なので心配しなくてもいいとのことだった。
しかし、掃除の時間がとれないのは困る。ほぼ毎晩、現在1年間の育休中の夫が夜間のお世話をし、朝7時半に私にバトンタッチして午前中は私がお世話。その間に夫が仮眠を取り、午後から夕方まで夫がミルクやオムツ替え、遊び、お昼寝の寝かしつけなどのお世話をして、その間に私は仕事をしている。
午後、夫が家事をすべて終えられればいいのだが、息子を見ながらなので、どうしてもすべてを終えられないし、かと言って私が午前中にすべての家事を終えることも、やはり長く朝寝をしてくれないと難しい。
離乳食も始まったので育児タスクが増えると、だんだんと部屋が荒れてきた。息子をベビーマットの上に転がしていることが多いので、猫の毛やホコリを食べてしまわないよう、なんとか掃除機だけは毎日かけるようにしているが（それでもかけられない日もたまにある）、水回りには水アカが目立ち始め、排水溝キャッチに髪の毛がたまって水が詰まるようになってしまった。
◆たどりついたのは“完璧を目指さない掃除”
大人だけで暮らしているなら少しくらい汚くても許容できるが、赤ちゃんがいるとなるとアレルギーや衛生面が気になってしまう。毎日すみずみまで掃除をしていると仕事ができないので、「スキマ時間」と「ついで時間」に掃除をすることにした。
息子をお風呂に入れたら夫にバトンタッチして保湿や着替えをしてもらうので、私はその間に5分でざっとお風呂の床と壁を掃除（湯船にはたまにしか入らないのでお湯を溜める前に洗う）、キッチンの掃除は洗い物をしたついでに3分、まな板の消毒は離乳食を作る前だけ。