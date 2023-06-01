イギリス中部サンダーランドにある日産自動車の工場の生産ライン（同社提供）日産自動車が欧州全体の従業員の約1割に当たる900人を削減することが5日分かった。経営再建策の一環で、英国中部サンダーランド工場にある二つの生産ラインを一つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにした。日産によると、スペイン・バルセロナにある部品倉庫も閉鎖する方針で、2026年度中に一連の対応を終えるという。欧州での販売体制も