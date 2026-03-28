富士山花火 ×所有する喜び！ 「富士山花火 vs スピードウェイ 2026」

記事ポイント ランボルギーニやブガッティなど8ブランドが富士スピードウェイに集結パレードランやサーキット走行など体験型プログラムを用意約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる構成 ランボルギーニやブガッティなど8ブランドが富士スピードウェイに集結パレードランやサーキット走行など体験型プログラムを用意約8,000発の花火を特別観覧エリアから鑑賞できる構成

SKY GROUPが、2026年4月11日(土)に富士スピードウェイで開催される「富士山花火 vs スピードウェイ 2026」に参加し、グループ合同の特別プログラム「THE SKY GROUP DAY」を実施します。

ランボルギーニやアストンマーティン、ブガッティなど多彩なブランドの車両が一堂に集まり、サーキット走行から約8,000発の花火鑑賞まで楽しめる1日限りの特別イベントです。

SKY GROUP「THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026」

イベント名：THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026日程：2026年4月11日(土)会場：富士スピードウェイ(静岡県)イベント開始：13:00(予定)花火打ち上げ：18:00〜20:00花火数：約8,000発

本イベントは、SKY GROUPが取り扱うハイエンド輸入車ブランドのオーナーに向けた特別招待制プログラムです。

富士山麓の国際サーキットを舞台に、ランボルギーニ、アストンマーティン、マクラーレン、ベントレー、マセラティ、ポルシェ、ブガッティ、Paganiの8ブランドが一堂に会します。

走行プログラム

日中は体験型の走行プログラムが展開されます。

参加ブランドおよび特別車両が一斉にコースを走る「パレードラン」では、多彩なモデルが連なる迫力の隊列を間近で体感できます。

「アクティブラン」では各ブランドの車両がサーキットコースでスポーツ走行を行い、ブランドごとの個性やパフォーマンスを存分に味わえる内容となっています。

希少なハイパーカーを含む特別車両の登場も予定されており、登場モデルは後日SKY GROUP公式Instagramまたは当日会場にて発表されます。

花火鑑賞・ラウンジ

イベント後半は花火鑑賞を中心とした構成に切り替わります。

SKY GROUP専用の特別観覧エリアが設けられ、サーキットならではの開放的なロケーションの中で約8,000発の花火を鑑賞できます。

特設ラウンジではケータリングも提供され、日中の走行プログラムで高まったブランド体験の余韻をそのまま楽しめる環境です。

参加ディーラー

SKY GROUPからは以下のディーラーが参加します。

ランボルギーニ麻布・横浜(ボロネーゼ株式会社)アストンマーティン東京(ゲイドン株式会社)ポルシェセンターみなとみらい・横浜青葉・湘南(インプロブ株式会社)マセラティ 目黒・紀尾井町(トライデントイタリア株式会社)マクラーレン麻布・横浜(ブルース株式会社)ベントレー横浜(グロブナー株式会社)ブガッティ東京(ムーヴ株式会社)Pagani of Tokyo(ムーヴ株式会社)

なお、本イベントはSKY GROUPとの取引があるオーナー向けの招待制であり、各ブランド正規ディーラーから個別に案内されています。

一般向けの観覧チケットは「富士山花火 vs スピードウェイ」公式ホームページで取り扱われています。

8ブランドのスーパーカーがサーキットを駆け抜けるパレードランやスポーツ走行は、このイベントならではの体験です。

走行プログラムから約8,000発の花火鑑賞まで、1日を通じてモビリティの魅力を多面的に味わえる構成となっています。

「所有する喜び」と「体験としての価値」の両方を堪能できるプログラムが揃っています。

THE SKY GROUP DAY - 富士山花火 vs スピードウェイ 2026の紹介でした。

よくある質問

Q. THE SKY GROUP DAYはいつ、どこで開催されますか？

A. 2026年4月11日(土)に、静岡県の富士スピードウェイで開催されます。

Q. どのようなプログラムが予定されていますか？

A. 8ブランドの車両が一斉に走行するパレードランやサーキットでのスポーツ走行「アクティブラン」に加え、約8,000発の花火を鑑賞できる特別観覧エリアや、ケータリング付きの特設ラウンジが用意されています。

Q. 一般でも参加できますか？

A. THE SKY GROUP DAYはSKY GROUPのオーナー向け招待制プログラムです。

一般向けの観覧チケットは「富士山花火 vs スピードウェイ」公式ホームページで取り扱われています。

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