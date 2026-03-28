「しっかりママのかんろくある」吉田朱里、娘のお宮参りショット公開「産後とは思えないほどお美しい」
元NMB48でタレントの吉田朱里さんは3月27日、自身のInstagramを更新。娘とのお宮参りショットを披露しました。
【写真】吉田朱里のお宮参りショット
また、4枚目には「出産前に何かで使えるかなと思って買っておいた」というセットアップを着た姿も披露。「パンツ…ギリギリ入りました笑」とちゃめっ気たっぷりにつづり、産後とは思えない美しいスタイルが印象的です。
ファンからは、「おめでとう！あかりんも赤りんもかわいい」「産後とは思えないほどお美しい」「あかりん、しっかりママのかんろくある」「お宮参り行けてよかったですね」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:中村 凪)
【写真】吉田朱里のお宮参りショット
「お宮参り行けてよかったですね」吉田さんは「先日、暖かくなって来たので少し遅めのお宮参りに」とつづり、5枚の写真を投稿。娘とのお宮参りの様子です。1枚目は室内で産着を掛けた娘を抱き優しく、顔をのぞき込む親子ショット。母の雰囲気を感じさせる温かな1枚です。
ファンからは、「おめでとう！あかりんも赤りんもかわいい」「産後とは思えないほどお美しい」「あかりん、しっかりママのかんろくある」「お宮参り行けてよかったですね」と、祝福の声が多く上がりました。
娘の1カ月フォトを披露9日には「1ヶ月フォトセルフで撮ってみた」と、自身で撮影した娘の1カ月フォトを公開していた吉田さん。ファンからは、「かわいすぎ」「毎日育児にリモート仕事に偉すぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)