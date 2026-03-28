元安芸高田市長で、政治団体「再生の道」前代表を務めた石丸伸二氏が、ABEMAの恋愛リアリティー番組『恋愛病院』に出演すると3月27日にチャンネルの公式Xで明らかにされ話題を集めている。

「番組のコンセプトは“本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活”であり、見届け人はアレン様、実業家の“ひろゆき”こと西村博之さん、女優の真木よう子さん、玉城ティナさんの4名です。驚くべきことに、石丸さんは見届け人ではなく出演者に名前を連ねていました」

ABEMAのXで公開されたサムネイルでは微笑をたたえた石丸氏の姿が大きく映し出されている。このほか、サンタクロース姿で「恋とはなんぞやという定義からはじめねば……」と恋愛について語る石丸氏の映像も確認できる。

まさかのキャスティングにX上では、

《石丸伸二残念すぎるよ》

《石丸伸二さんだけは流石に出演してほしくなかったな》

《この人次から次へと話題だけは提供してくれますよね、それは納得。ただこの「恋愛病院」で政治家への道はなくなりましたね》

《この人、政治の道はもう諦めたの？》

といった声が並ぶ。このところ石丸氏はネット上で政治以外の活躍も見せていたと語るのは放送作家だ。

「石丸さんはビジネス系のリアリティ番組として人気のYouTubeチャンネル『令和の虎Youth』に司会者として出演。若い志願者の話に寄りそう“優しさ”も見せていました。石丸さんはかつて銀行員や政治家を経験していただけあって、落ち着いた振る舞いは視聴者や出演者からも好評でした」

だが、ビジネス系リアリティ番組の“司会者”と、恋愛リアリティ番組の“出演者”とはかなり隔たりがあるが……。

「石丸さんは2024年7月の東京都知事選に出馬し落選するも、現職の小池百合子知事に次ぐ2番めの得票数で脚光を浴びました。その直後の7月12日深夜放送の『オールナイトフジコ』（フジテレビ系）に出演し、ユーモラスな一面を見せたことも話題になりました。今回の恋愛リアリティ番組ではさらに異なる素顔が見られそうです。現在の彼はタレントに近づいているように見えますね」（前出・同）

石丸氏は常々、都知事選への再挑戦や、国政進出など政治の世界への野望をのぞかせている。今回の動きはタレント化への道なのか、それとも政界進出への話題作りか。石丸氏の“心の内”が気になるところだ。