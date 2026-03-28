本拠地日本ハム戦

プロ野球のソフトバンクは28日、本拠地みずほPayPayドームで日本ハムと対戦。6-4で勝利し、開幕2連勝となった。2点ビハインドで迎えた5回2死満塁では、2番の近藤健介外野手が走者一掃の逆転3点適時二塁打を放った。一塁から一気に生還した周東佑京外野手の快足が「速すぎて笑う」「いくら周東でも速すぎん？」「これで帰ってくるの怖すぎ」とファンを戦慄させている。

余裕の生還だった。0-2と2点ビハインドの5回2死満塁の場面。近藤が先発・達の高めの速球を右中間に弾き返した。ワンバウンドで中堅の水谷が打球を処理。右中間を抜けたわけではなかったが、一塁から快足を飛ばした周東は悠々とホームに還ってきた。中継プレーでミスがあったこともあり、ボールは内野までも戻ってきていない。

パーソル パ・リーグTV公式Xが「試合をひっくり返す!! 福岡ソフトバンク 近藤健介 選手が満塁から走者一掃のタイムリー2ベースヒット」と記して映像を公開。実況も「すごいスピードだー！」と唸るほどの速さで、解説者も「スライディングする必要がないですね」と感嘆しきりだった。

ファンからも「破ってない当たりで帰る周東もやばいw」「いくら周東でも速すぎん？」「周東のスタートが2アウトとはいえエグすぎる バグレベル」「周東、速すぎて笑う」「これで一塁から帰ってくるの怖すぎ」「外野抜けてないのになんで一塁走者帰ってこれるんや」「センター前でちょっともたついたとはいえ一塁から帰ってくんの怖いて」ともはや恐怖を覚えた声すら上がっていた。

近藤と周東はともに日本代表「侍ジャパン」に選出され、2大会連続でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している。



（THE ANSWER編集部）