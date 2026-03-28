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資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」にて「ドル円が160円突破です。急落の真相が話題です。」と題した動画を公開した。動画では、ドル円が160円台に突入した背景と、今後の為替動向や私たちの生活・投資への影響について詳しく解説している。



ガーコ氏はまず、ドル円が160円を突破した要因として「3つの売り圧力」を挙げた。1つ目は中東情勢の緊迫化に伴うWTI原油先物の100ドル台への上昇。2つ目は米国の10年国債利回りが一時4.48％まで上昇し、利上げ観測が再燃していること。3つ目は投機筋による円売りの急増である。これらエネルギー実需、金利差、投機マネーの3方向からの圧力が、160円の壁をあっさり突破させたと分析した。



さらに、160円が天井ではなく「通過点かもしれない」と指摘。2022年の原油高と米利上げによる円安の再来に加え、年間5～6兆円規模の「デジタル赤字」や、新NISAを通じた年間10兆円近くの海外投資という構造的な円売り圧力が存在することを説明した。また、日銀が物価抑制のために早期の追加利上げに踏み切る可能性にも言及し、過去の利上げが引き金となった「令和のブラックマンデー」のような株価大暴落のリスクについても警戒感を示した。



この円安が生活に与える影響については、「インフレの加速」であると断言。原油高と円安のダブルパンチにより、電気代やガス代、食品、ガソリン価格の高騰がしばらく続くと予想した。一方で、新NISAを利用してS&P500や全世界株式などに投資している人にとっては、円安がドル建て資産の評価額を押し上げるため、恩恵を受けられる構造になっていると解説した。



最後にガーコ氏は、相場が大きく変動する中でも「やることは変えてません。毎月の積立を淡々と。これだけです」と強調。160円時代になっても慌てて行動を変える必要はなく、長期的な視点を持って投資を継続することの重要性を呼びかけ、動画を締めくくった。