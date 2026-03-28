内田也哉子さんがさまざまなゲストにパートナーシップについて聞く本連載。今回のゲストは、2024年に50歳での結婚を発表、昨年に第一子が誕生した安住紳一郎さん。「ひとつ屋根の下の別居婚」の様子を初めて明かしていただきました。

【画像】富士山上空のヘリから羽織袴姿で、突如「娘が生まれまして」と報告する安住さんを見る。

家族と同じマンション内に住んでいるとはいっても、部屋はお隣同士ではないようで……。『週刊文春WOMAN 2026春号』より一部を抜粋して紹介します。

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これだったら結婚できるかもしれないな



対談がおこなわれた1月15日は、故・樹木希林さんの誕生日。安住さんは大きな花束を手に現れた。（撮影：内田也哉子）

安住 私は、自分の人生で結婚とか子育てとかするシーンはないだろうと思っていたんです。

内田 そうなんですか。安住さんとは母が他界後に『ぴったんこカン・カンスペシャル』で初めてお話ししましたので、面識を得て6年ほどになるでしょうか。確かに、結婚しなければいけないとか、子どもを持たなければいけないとか、絶対こうでなければという考えに縛られてはいないようにはお見受けしていましたけど。

安住 サラリーマンなのに会社がある赤坂にいるのはせいぜい週に1日。ロケで各地を転々とするような生活だったから、これでは結婚しても破綻してしまうだろうと思っていたんですよ。相手に迷惑をかけてしまいますからね。

内田 テレビでは毎日見るのに、TBS内では幻の社員だったんですね。

安住 それが2021年から月〜木の朝の情報番組を担当するようになって、週に6日は赤坂にいてきっちり決まったスケジュールで生活するようになった。で、これだったら結婚できるかもしれないなと。

内田 なるほど。お仕事のスタンスが安定したので、誰かと人生を歩むことができるようになったのね。

同じマンションでの別居婚

安住 でも別居婚ですけどね（笑）。

内田 同じ建物の中で別居しているんですよね。斬新だなあ。

安住 同じマンションのそれぞれの部屋に住んでいます。

内田 お隣同士ですか？

安住 いや、隣はちょっと……。

内田 嫌なの？

安住 そうなんです。

内田 もしかして、以前から異性とお付き合いするときは、必ず一定の距離を保ち続けてきたんですか。

安住 そうです。それは自分の生まれながらの気質のようで、ですから両親や親戚は別居婚を少しも不思議がらなかったですよ。まあ、そうなるよねと。紳一郎は昔から人として若干欠落しているものがあるから。

内田 人として若干欠落？

安住 親に行き先も告げず出かけてしまったり、上京後は北海道の実家に急にふらっと帰ってきたり。コミュニケーションのあり方としてはちょっと迷惑ですよね。

内田 あ、それは母も似てます。誰との関係性の中でも、だいたい前もって言わずに突然訪ねていく。いろいろ気を遣って準備されるのも嫌だったし、相手の方も面白がると信じて疑わなかったようで。

安住 樹木さんが突然訪ねてきたら、それは面白いですよ。

内田 そうでしょうかね。

私のことなど考えないでほしい

安住 私の場合は、相手が自分のことを考えているとか、待っているとかいうのが苦手でして。私のことなど考えないでほしい。

内田 そういえば、お店に予約の電話を入れるのがすごく辛いと言っていましたね。

安住 お店の方は仕事の手を止めて自分の電話を取ってくれているんだと思うと、辛くてしかたない。小中学生時代も学級の電話連絡網がとても苦手で。

内田 そうか、次の人に電話しなければいけないから。人一倍繊細なんですね。

安住 繊細というより、弱い。弱過ぎる……。

内田 とはいえ恋愛はしたんですね。

安住 若い頃はデートしていても、相手は今、もう私に飽きかけている山の何合目にいるだろうかと、そればかり気になって。

内田 ホントに弱気だな。デートを楽しむどころではありませんね。大人になってからはどうでしたか。

安住 好きになるとか嫉妬するとかいう感情はあるのに、ドライな一面もある。だいたいそれで揉めるんです。「本当に好き？」なんて聞かれて「あ、ほどほど好きです」と答えるから。

内田 （笑）。ちょっとおべっか使ってご機嫌を取ろうとはしないんですか。

安住 しないです、しないです。

男子寮と女子寮で恋愛している感じなんですよ

内田 旅芸人のような日々ではなくなったとはいえ、そんなふうでよく結婚しようと思いましたね。

安住 正直に言えば、半分ぐらいは未知への挑戦という気持ちがあります。樹木さんにも「結婚は人生の挑戦みたいなものだから、そこはトライしてみるべきものだ」と言われていました。

内田 母が背中を押してしまいましたか。

安住 妻からも「別居婚でもいいよ」と言ってもらえたので、それならいけるかなと。

内田 なんて理解のある方なんでしょう。

安住 よく納得してくれたと、私も思います。

内田 結婚式は？

安住 記念写真だけ撮りました。

内田 別居婚というのは、実は私も憧れるところがあって、これからパートナーシップを結びたいと思っている人たちにとって新しい選択肢になるかもしれないですよね。恋愛のピュアな関係性を考えたときに、とてもロマンチック。光源氏じゃないけど、要するに通い婚ですものね。

安住 そうなんですよ。通い婚というのは、現代人に意外に合っているのではないかと私は思っていて。ただ、貯金はどんどんなくなっていきますね（笑）。

内田 そうか。住居費が2倍かかる。

安住 彼女は私よりも家賃が高い部屋に住んでいるし。

内田 だってお子さんも彼女のお部屋に住んでいるんでしょ。

安住 はい、そうです。

内田 安住さんより高いお部屋なのは当然ですよ！

安住 はい、当然です（笑）。

内田 安住さんはご実家には突然帰省するとのことでしたが、通い婚のほうは訪問前に必ず通知するそうですね。

安住 そうです。あらかじめお互いの週間スケジュールを出し合っています。

内田 この日のこの時間は空いているから、会いたかったら一応連絡してから来てねと。

安住 そのとおりです。なんか男子寮と女子寮で恋愛している感じなんですよ。

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50歳を超えて父となった安住さん。出産には「（妻と）話し合った結果、立ち会わないことになりました」といいます。別居婚ならではの育児スタイルや、出産当日のエピソードまで――安住さんの「家族の育み方」について詳しくお話しいただきました。記事全文は『週刊文春WOMAN2026春号』で読むことができます。

（内田 也哉子／週刊文春WOMAN 2026春号）