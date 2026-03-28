飼い主さんにサポートされながら高速で二足歩行する猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で8.2万回以上再生され、「最高に可愛い」「真剣なまなざし」といったコメントが寄せられました。

【動画：高速で『二足歩行』…？別の部屋から連れられてきたネコが→『まさかの光景』】

猛スピードで二足歩行！

TikTokアカウント『ゆかり』では、猫ちゃんのユニークな行動が紹介されています。

この日、猫ちゃんは飼い主さんのサポートを受けながら、ちょっと面白いことに挑戦していたのだそうです。それは、なんと二足歩行。飼い主さんが後ろから前足をそっと支え、猫ちゃんは後ろ足だけで歩いてみることに。

すると、猫ちゃんはそのまま勢いよく廊下を駆け抜けていきました。その姿はまるで、堂々と歩く二足歩行の達人のよう。真剣な表情で進む様子がなんとも印象的です。

走り終えたあとも、どこか誇らしげな表情を見せていた猫ちゃん。あまりの見事な歩きっぷりに、飼い主さんも思わず笑ってしまったのだそうです。

思いがけないチャレンジと軽快な動きが印象に残る、楽しい投稿となっていました。

頭に毛糸を乗せて...

ほかの投稿では、別の猫ちゃんの様子も紹介されています。

この日、猫ちゃんの頭の上には毛糸の束がちょこんと乗せられていました。ふわっと広がった毛糸が顔にかかり、少し邪魔そうにも見えますが、猫ちゃんは気にする様子もなくそのままのんびりとした表情でくつろいでいます。

しばらく経っても毛糸を落とそうとする気配はなく、落ち着いたまま。そんな様子を見て、最後は飼い主さんがそっと毛糸を取ってあげたのだそうです。

おおらかで穏やかな性格が伝わってくる、ほほえましい投稿となっていました。

お水の飲み方が可愛い！

さらにほかの投稿では、猫ちゃんの可愛らしい一面も紹介されています。

この猫ちゃんは、どうやらお水を飲むのが少し苦手なのだそう。お水を飲んだあとには、いつも顎にちょこんと水滴がついてしまうのだとか。

それでも本人は気づいていない様子で、満足そうな表情を見せていたそうです。

ちょっぴりお茶目な姿に、思わず微笑んでしまうような投稿となっていました。

冒頭の投稿には、「高速二足歩行すごい」「驚きのスピード感」などのコメントが寄せられ、猫ちゃんの面白い姿に笑顔になる方が続出しています。

TikTokアカウント『ゆかり』では、猫ちゃんたちの日常を見ることができます。

猫ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゆかり」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。