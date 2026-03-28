見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第1週「翼と刀」の第1回が3月30日に放送予定です。

【写真】りんの幼なじみ、虎太郎を演じる小林虎之介

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、トキの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

脚本は吉田智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

＊以下３月30日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

明治 15 年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りんは母の美津（水野美紀さん）、妹の安（早坂美海さん）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝さん）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。

ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介さん）から思いもよらない知らせが。

一方、東京では、身寄りがない大家直美がマッチ工場で働いていた。

なんとか日々の暮らしを立てていたが…。