実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が27日、自身のXを更新。ABEMAの恋愛リアリティ番組「恋愛病院」に出演する「再生の道」前代表の石丸伸二氏（43）について言及した。

ひろゆき氏はABEMA新番組の動画を公開。「石丸伸二さんの恋愛リアリティ番組のコメンテーターやってます」と明かした。

「人付き合いが下手な人たちの恋愛なので、奥手の人の心理を読みながら行動を分析するというミステリーみたい番組。。。」（原文まま）とユーモアたっぷりにつづった。

ABEMAの公式Xなどで情報が解禁された「恋愛病院」は4月2日スタート。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活 不器用な大人たちの恋愛ドキュメント」と紹介されている。

スタジオ見届け人はアレン様、ひろゆき氏、真木よう子、玉城ティナの4人。

フォロワーからは「おもしろそう」「石丸さん、何かに魂売ったんか?」「ミステリー…なんか納得」「最後はアレン様とくっついて欲しい」「またAIが作ったフェイク動画かと思ったらマジやった」などの声が上がっていた。