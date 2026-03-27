飼い主の就寝後、猫たちがどんな行動をしているのか疑問に思う方も多いかと思います。そこで、実際にカメラを回してその姿を捉えた投稿が話題です。投稿には、猫の「パワハラ」のような姿を捉え、その姿を見た視聴者からは「みんなかわいくてたまらん」「猫さんとの幸せな夜を過ごしてますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：飼い主が寝ている間、４匹の猫はどう過ごしてる？→撮影してみたら…幸せあふれる光景】

寝る前のナイトルーティン

YouTubeチャンネル『猫島おこげ はっさく』に投稿されたのは、投稿主さんと飼い猫たちとのナイトルーティンを捉えた光景です。こちらのお宅は4匹の猫ちゃんを飼っており、三毛猫の「おこげ」ちゃん、トラ白柄の「はっさく」くん、トラ柄長毛の「おいなり」くん、トラ柄短毛の「へちま」ちゃんと個性豊かな猫さんが一緒に生活をしています。

まず最初に紹介するナイトルーティンは「おこげちゃんを抱っこする」ことから始まります。おこげちゃんはあまり抱っこが好きではないのですが、投稿主さまは生まれたときからずっと一緒に過ごしていて、唯一抱っこを許可されているのだそう。

おこげちゃんを抱っこしていると、はっさくくんが肩に飛び乗ってきました。

はっさくくんは投稿主様の肩に乗るのが大好きで、乗ったあとはまるで某ミュージカル映画のライオンのように、上を向いて鳴くまでがセットなのだと言います。（自認ライオン）

主さんが寝たあとの光景

つづいて、投稿主さまは寝たあとの様子もわかるように、カメラを回しっぱなしにして、「寝たふり」をしていたそう。

すると、へちまちゃんがさっそく主さんの横を陣取り、続いてはっさくくんも寄ってきました。ですが、はっさくくんがへちまちゃんを邪魔だと言わんばかりに、追いやってしまったそう。そうしてへちまちゃんが陣取っていた場所を奪い取り、主さんを見るのには絶好の位置ではっさくくんがしたことは…。

ガン見！はっさくくんは、主さんが寝たフリをしているのをわかっているのでしょうか？

「撫でるまではここを絶対に動かんぞ！」という強い意志を感じます。投稿主さんも寝たフリをしていたのですが、目を瞑っていても圧を感じるくらいの目力だったと言います。

次にやってきたのはおこげちゃん。クンクンと主さんの顔の匂いを嗅ぎ、寝ているのを確認。しっかり寝ているのを確認したら、主さんの体をズカズカと踏んで通過していきました。主さんいわく、いつもしっかりめに踏みつけていくのだそう。

それだけで終わるかと思いきや、そんなことはありませんでした。はっさくくんも続けてズカズカと主さんの上を歩いていきます。しかも、今度は主さんのみぞおちに入るようなしっかりした足取りで。

投稿主さんは自分のベッドで寝ているだけなのに、猫さんたちの通り道にされてしまって、飼い主冥利につきますね（？）。

寝るまでひたすら撫でる

最後のナイトルーティンは猫か人間どちらかが寝るまで撫でるというもの。

撫でる時間差はありますが、特においなりくんは撫でる時間が長いです。

満足せずに途中で撫でるのをやめたら、ずーっとゴロゴロ言って待機されるという。これも見事な「パワハラ」。猫さんたちはこの日のナデナデに満足したのか、最後にははっさくくんが主さんの右脇のあたりにやってきました。はっさくくんは小さい頃からここで寝るのが大好きなのだそう。

最後はずっと脇でゴロゴロいっていたはっさくくん。そしてお腹に目を向けると、おこげちゃんが安心した表情で乗っています。

投稿主さんは毎日投稿のような夜を過ごしているのだそう。日々猫さんたちにたくさんの愛情を注いでいるからこそ、信頼してこのように寄ってきてくれるのでしょうね。

毎日猫さんたちからのパワハラ？に悩まされている投稿主様なのでした。

投稿には「みんなかわいくてたまらない」「はっさくとおいなりのゴロゴロが可愛かったです」「猫を飼ってない自分からしたら羨ましい」「猫様たちはヤキモチ焼きですからねー」などのコメントが寄せられ、投稿主さんを羨む声が多く寄せられました。

YouTubeチャンネル『猫島おこげ はっさく』では、ほかにも猫たちの成長記録やストーリーなどが投稿されています。

おこげちゃん、はっさくくん、おいなりくん、へちまちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫島おこげ はっさく」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。